Легендарный торт 19 века — пошаговый рецепт, который покрил Европу

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Легендарный торт, который покорил всю Европу в ХІХ веке, теперь доступен для приготовления у вас дома. Благодаря простому пошаговому рецепту, вы сможете воспроизвести классический десерт, который стал частью кулинарной истории.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Для основы вам понадобится:

1 упаковка слоеного теста (450 г).

Для заварного теста:

60 мл воды;

60 мл молока;

65 г муки;

2-3 яйца;

50 г сливочного масла;

1/4 ч. л. соли;

1/4 ч. л. сахара.

Для песочного теста Штройзель:

50 г ореховой муки;

50 г пшеничной муки;

50 г сливочного масла;

50 г сахара.

Для заварного кофейного крема:

350 мл молока;

ванильный экстракт (или ванилин, ванильный сахар, стручок натуральной ванили);

4 желтка;

80 г сахара;

30 г кукурузного крахмала;

2 ч. л. растворимого кофе;

40 г сливочного масла.

Для сливочного крема:

500 г жирных сладких сливок (если вы берете обычные сливки 33% жирности, то 500 мл + 200 г сахарной пудры).

Способ приготовления

Для приготовления заварного кофейного крема установить на плиту две кастрюли. В одну влить молоко и добавить ванильный экстракт. Перемешать и дать молоку закипеть. В другую выложить желтки, высыпать сахар и хорошо перетереть. Добавить крахмал и перемешать до однородности.

Когда молоко закипит, высыпать в него кофе и размешать до полного растворения. Вылить в яичную смесь 1/3 молока, перемешать и добавить оставшееся молоко.

Включить газ и заваривать крем 3-5 минут до загустения. Выключить плиту, добавить сливочное масло и тщательно перемешать. Переложить в отдельную емкость, накрыть пленкой и охладить в холодильнике.

Песочное тесто Штройзель. Фото: gospodynka.com.ua

Для песочного теста Штройзель в миске смешать муку, ореховую муку, сахар, перемешать. Добавить сливочное масло и перетереть до однородности. Собрать тесто в шар, не замешивать долго, чтобы не потерять рассыпчатость. Выложить тесто между пергаментом и раскатать до толщины 1,5-2 мм. Положить в морозильную камеру на несколько часов.

Форма осоновы. Фото: gospodynka.com.ua

Для основы присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать слоеное тесто до толщины 5 мм. Вырезать круг диаметром 26 см. Наколоть вилкой или положить еще один противень сверху. Выпекать корж при температуре 180 °C 30 минут до золотистого цвета.

Выпекание теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для заварного теста в кастрюле смешайте молоко, воду, соль, сахар и сливочное масло. Довести до кипения. Высыпать просеянную муку, выключить огонь и тщательно перемешать до загустения. Включить газ и заваривать тесто 1-2 минуты, перемешивая.

Заварной крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить до 70 °C, добавить яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсаживать шарики на противень, выстеленный пергаментом. Выпекать при 180°C 30 минут до темно-золотистого цвета.

Шарики из крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для сливочного крема взбить холодные сливки до стойких пик без сахара. Срезать крышечки с заварных шариков и отложить. Перемешать заварной кофейный крем до однородности, переложить в кондитерский мешок. Наполнить шарики сначала кофейным кремом, затем взбитыми сливками, накрыть хрустящими крышечками.

Печенье из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать тарелку взбитыми сливками, выложить корж. Наложить кофейный крем по спирали, оставляя 3 см. от края. Оформить края взбитыми сливками и покрыть всю поверхность торта.

Сборка торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху расположить заварные шарики, украсить по желанию шоколадной стружкой или кофейными зернами.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

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