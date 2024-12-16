Легендарный торт 19 века — пошаговый рецепт, который покрил Европу

Рецепт легендарного торта ХІХ века, который покорил всю Европу
Легендарный торт, который покорил всю Европу в ХІХ веке, теперь доступен для приготовления у вас дома. Благодаря простому пошаговому рецепту, вы сможете воспроизвести классический десерт, который стал частью кулинарной истории.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для основы вам понадобится:
- 1 упаковка слоеного теста (450 г).
Для заварного теста:
- 60 мл воды;
- 60 мл молока;
- 65 г муки;
- 2-3 яйца;
- 50 г сливочного масла;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1/4 ч. л. сахара.
Для песочного теста Штройзель:
- 50 г ореховой муки;
- 50 г пшеничной муки;
- 50 г сливочного масла;
- 50 г сахара.
Для заварного кофейного крема:
- 350 мл молока;
- ванильный экстракт (или ванилин, ванильный сахар, стручок натуральной ванили);
- 4 желтка;
- 80 г сахара;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 2 ч. л. растворимого кофе;
- 40 г сливочного масла.
Для сливочного крема:
- 500 г жирных сладких сливок (если вы берете обычные сливки 33% жирности, то 500 мл + 200 г сахарной пудры).
Способ приготовления
Для приготовления заварного кофейного крема установить на плиту две кастрюли. В одну влить молоко и добавить ванильный экстракт. Перемешать и дать молоку закипеть. В другую выложить желтки, высыпать сахар и хорошо перетереть. Добавить крахмал и перемешать до однородности.
Когда молоко закипит, высыпать в него кофе и размешать до полного растворения. Вылить в яичную смесь 1/3 молока, перемешать и добавить оставшееся молоко.
Включить газ и заваривать крем 3-5 минут до загустения. Выключить плиту, добавить сливочное масло и тщательно перемешать. Переложить в отдельную емкость, накрыть пленкой и охладить в холодильнике.
Для песочного теста Штройзель в миске смешать муку, ореховую муку, сахар, перемешать. Добавить сливочное масло и перетереть до однородности. Собрать тесто в шар, не замешивать долго, чтобы не потерять рассыпчатость. Выложить тесто между пергаментом и раскатать до толщины 1,5-2 мм. Положить в морозильную камеру на несколько часов.
Для основы присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать слоеное тесто до толщины 5 мм. Вырезать круг диаметром 26 см. Наколоть вилкой или положить еще один противень сверху. Выпекать корж при температуре 180 °C 30 минут до золотистого цвета.
Для заварного теста в кастрюле смешайте молоко, воду, соль, сахар и сливочное масло. Довести до кипения. Высыпать просеянную муку, выключить огонь и тщательно перемешать до загустения. Включить газ и заваривать тесто 1-2 минуты, перемешивая.
Охладить до 70 °C, добавить яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсаживать шарики на противень, выстеленный пергаментом. Выпекать при 180°C 30 минут до темно-золотистого цвета.
Для сливочного крема взбить холодные сливки до стойких пик без сахара. Срезать крышечки с заварных шариков и отложить. Перемешать заварной кофейный крем до однородности, переложить в кондитерский мешок. Наполнить шарики сначала кофейным кремом, затем взбитыми сливками, накрыть хрустящими крышечками.
Смазать тарелку взбитыми сливками, выложить корж. Наложить кофейный крем по спирали, оставляя 3 см. от края. Оформить края взбитыми сливками и покрыть всю поверхность торта.
Сверху расположить заварные шарики, украсить по желанию шоколадной стружкой или кофейными зернами.
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