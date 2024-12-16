Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт легендарного торта ХІХ века, который покорил всю Европу arrow

Рецепт легендарного торта ХІХ века, который покорил всю Европу

16 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Легендарный торт 19 века — пошаговый рецепт, который покрил Европу
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Легендарный торт, который покорил всю Европу в ХІХ веке, теперь доступен для приготовления у вас дома. Благодаря простому пошаговому рецепту, вы сможете воспроизвести классический десерт, который стал частью кулинарной истории.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Для основы вам понадобится:

  • 1 упаковка слоеного теста (450 г).

Для заварного теста:

  • 60 мл воды;
  • 60 мл молока;
  • 65 г муки;
  • 2-3 яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1/4 ч. л. соли;
  • 1/4 ч. л. сахара.

Для песочного теста Штройзель:

  • 50 г ореховой муки;
  • 50 г пшеничной муки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 г сахара.

Для заварного кофейного крема:

  • 350 мл молока;
  • ванильный экстракт (или ванилин, ванильный сахар, стручок натуральной ванили);
  • 4 желтка;
  • 80 г сахара;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 2 ч. л. растворимого кофе;
  • 40 г сливочного масла.

Для сливочного крема:

  • 500 г жирных сладких сливок (если вы берете обычные сливки 33% жирности, то 500 мл + 200 г сахарной пудры).

Способ приготовления

Для приготовления заварного кофейного крема установить на плиту две кастрюли. В одну влить молоко и добавить ванильный экстракт. Перемешать и дать молоку закипеть. В другую выложить желтки, высыпать сахар и хорошо перетереть. Добавить крахмал и перемешать до однородности.

Когда молоко закипит, высыпать в него кофе и размешать до полного растворения. Вылить в яичную смесь 1/3 молока, перемешать и добавить оставшееся молоко.

Включить газ и заваривать крем 3-5 минут до загустения. Выключить плиту, добавить сливочное масло и тщательно перемешать. Переложить в отдельную емкость, накрыть пленкой и охладить в холодильнике.

рецепт легендарного торта 19 века, покоривший всю Европу
Песочное тесто Штройзель. Фото: gospodynka.com.ua

Для песочного теста Штройзель в миске смешать муку, ореховую муку, сахар, перемешать. Добавить сливочное масло и перетереть до однородности. Собрать тесто в шар, не замешивать долго, чтобы не потерять рассыпчатость. Выложить тесто между пергаментом и раскатать до толщины 1,5-2 мм. Положить в морозильную камеру на несколько часов.

легендарный торт 19 века, покоривший всю Европу
Форма осоновы. Фото: gospodynka.com.ua

Для основы присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать слоеное тесто до толщины 5 мм. Вырезать круг диаметром 26 см. Наколоть вилкой или положить еще один противень сверху. Выпекать корж при температуре 180 °C 30 минут до золотистого цвета.

вкусный легендарный торт 19 века, покоривший всю Европу
Выпекание теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для заварного теста в кастрюле смешайте молоко, воду, соль, сахар и сливочное масло. Довести до кипения. Высыпать просеянную муку, выключить огонь и тщательно перемешать до загустения. Включить газ и заваривать тесто 1-2 минуты, перемешивая.

необычный легендарный торт 19 века, покоривший всю Европу
Заварной крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охладить до 70 °C, добавить яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсаживать шарики на противень, выстеленный пергаментом. Выпекать при 180°C 30 минут до темно-золотистого цвета.

торт 19 века, покоривший всю Европу
Шарики из крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для сливочного крема взбить холодные сливки до стойких пик без сахара. Срезать крышечки с заварных шариков и отложить. Перемешать заварной кофейный крем до однородности, переложить в кондитерский мешок. Наполнить шарики сначала кофейным кремом, затем взбитыми сливками, накрыть хрустящими крышечками.

вкусный торт 19 века, покоривший всю Европу
Печенье из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать тарелку взбитыми сливками, выложить корж. Наложить кофейный крем по спирали, оставляя 3 см. от края. Оформить края взбитыми сливками и покрыть всю поверхность торта.

ароматный торт 19 века, покоривший всю Европу
Сборка торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху расположить заварные шарики, украсить по желанию шоколадной стружкой или кофейными зернами.

замечательный торт 19 века, покоривший всю Европу
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов.

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки

Обратите внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — только из 4 ингредиентов.

рецепты десерт торт выпечка крем для торта

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:51 В ISW назвали причины высоких потерь солдат КНДР на Курщине

03:26 В полку нужны слесари — новая вакансия в "Азове"

03:16 Рецепт легендарного торта ХІХ века, который покорил всю Европу

02:10 Ученые рассказали о последней сверхмощной солнечной буре

01:32 Мужчина торговал несуществующими автомобилями — что решил суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

01:30 В ТЦК объяснили, как будут наказывать за необновление данных

00:46 Потери солдат КНДР больше, чем на видео ВСУ, — ЦПД

15 декабря 2024

23:55 Советник Трампа прокомментировал "мирные предложения" Орбана

23:43 Украине придется потерять часть территории, — Пеллегрини

22:58 Папа Римский назвал украинцев и россиян братьями во время молитвы

03:51 В ISW назвали причины высоких потерь солдат КНДР на Курщине

03:26 В полку нужны слесари — новая вакансия в "Азове"

03:16 Рецепт легендарного торта ХІХ века, который покорил всю Европу

02:10 Ученые рассказали о последней сверхмощной солнечной буре

01:32 Мужчина торговал несуществующими автомобилями — что решил суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

01:30 В ТЦК объяснили, как будут наказывать за необновление данных

00:46 Потери солдат КНДР больше, чем на видео ВСУ, — ЦПД

15 декабря 2024

23:55 Советник Трампа прокомментировал "мирные предложения" Орбана

23:43 Украине придется потерять часть территории, — Пеллегрини

22:58 Папа Римский назвал украинцев и россиян братьями во время молитвы

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК