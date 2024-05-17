Швидкий та смачний рецепт пиріжків з яйцями та зеленою цибулею — покроковий опис

Рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею
Рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею . Вони готуються швидко, при цьому виходять дуже смачними. Готуйте одразу побільше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 200 г борошна (8 ст. л.);
- 5 г харчової соди (1 ч. л.);
- сіль;
- 300 мл кефіру або айрану;
- 50 г яйця (1 шт.);
- 30 мл рафінованої олії (для тіста) (2 ст. л.);
- олія для смаження.
Для начинки:
- 200-300 г зеленої цибулі;
- 3 яйця;
- кріп.
Спосіб приготування
Змішуємо борошно з харчовою содою та сіллю.
У великій мисці змішуємо: айран або кефір, яйце, рослинну олію, борошно з сіллю та харчовою содою. Ретельно перемішати, щоб не було комочків.
Додаємо дрібно нарізані яйця, кріп та зелену цибулю. Перемішуємо. Тісто готове.
Смажимо пиріжки на розігрітій пательні. Викладаємо невеликі порції тіста в розігріту олію. Обов'язково накриваємо кришкою.
Перевертаємо та знову накриваємо кришкою. Викладаємо пиріжки на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву олію.
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