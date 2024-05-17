Швидкий та смачний рецепт пиріжків з яйцями та зеленою цибулею — покроковий опис

Ліниві пиріжки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею . Вони готуються швидко, при цьому виходять дуже смачними. Готуйте одразу побільше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

200 г борошна (8 ст. л.);

5 г харчової соди (1 ч. л.);

сіль;

300 мл кефіру або айрану;

50 г яйця (1 шт.);

30 мл рафінованої олії (для тіста) (2 ст. л.);

олія для смаження.

Для начинки:

200-300 г зеленої цибулі;

3 яйця;

кріп.

Спосіб приготування

Змішуємо борошно з харчовою содою та сіллю.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

У великій мисці змішуємо: айран або кефір, яйце, рослинну олію, борошно з сіллю та харчовою содою. Ретельно перемішати, щоб не було комочків.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо дрібно нарізані яйця, кріп та зелену цибулю. Перемішуємо. Тісто готове.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажимо пиріжки на розігрітій пательні. Викладаємо невеликі порції тіста в розігріту олію. Обов'язково накриваємо кришкою.

Готові пиріжки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перевертаємо та знову накриваємо кришкою. Викладаємо пиріжки на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву олію.

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