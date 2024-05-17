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Рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею

17 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий та смачний рецепт пиріжків з яйцями та зеленою цибулею — покроковий опис
Ліниві пиріжки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею . Вони готуються швидко, при цьому виходять дуже смачними. Готуйте одразу побільше. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 200 г борошна (8 ст. л.);
  • 5 г харчової соди (1 ч. л.);
  • сіль;
  • 300 мл кефіру або айрану;
  • 50 г яйця (1 шт.);
  • 30 мл рафінованої олії (для тіста) (2 ст. л.);
  • олія для смаження. 

Для начинки:

  • 200-300 г зеленої цибулі;
  • 3 яйця;
  • кріп.

Спосіб приготування

Змішуємо борошно з харчовою содою та сіллю. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

У великій мисці змішуємо: айран або кефір, яйце, рослинну олію, борошно з сіллю та харчовою содою. Ретельно перемішати, щоб не було комочків.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо дрібно нарізані яйця, кріп та зелену цибулю. Перемішуємо. Тісто готове.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажимо пиріжки на розігрітій пательні. Викладаємо невеликі порції тіста в розігріту олію. Обов'язково накриваємо кришкою. 

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Готові пиріжки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перевертаємо та знову накриваємо кришкою. Викладаємо пиріжки на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву олію.

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