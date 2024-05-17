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Рецепт ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком

17 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый и вкусный рецепт пирожков с яйцами и зеленым луком – пошаговое описание
Ленивые пирожки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком. Они готовятся быстро, при этом получаются очень вкусными. Готовьте сразу побольше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 200 г муки (8 ст. л.);
  • 5 г пищевой соды (1 ч. л.);
  • соль;
  • 300 мл кефира или айрана;
  • 50 г яйца (1 шт.);
  • 30 мл рафинированного масла (для теста) (2 ст. л.);
  • масло для жарки.

Для начинки:

  • 200-300 г зеленого лука;
  • 3 яйца;
  • укроп.

Способ приготовления

Смешиваем муку с пищевой содой и солью.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

В большой миске смешиваем: айран или кефир, яйцо, растительное масло, муку с солью и содой. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем мелконарезанные яйца, укроп и зеленый лук. Перемешиваем. Тесто готово.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарим пирожки на разогретой сковороде. Выкладываем небольшие порции теста в разогретое масло. Обязательно накрываем крышкой.

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Готовые пирожки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Переворачиваем и снова накрываем крышкой. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

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