Быстрый и вкусный рецепт пирожков с яйцами и зеленым луком – пошаговое описание

Рецепт ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком
Рецепт ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком. Они готовятся быстро, при этом получаются очень вкусными. Готовьте сразу побольше.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 200 г муки (8 ст. л.);
- 5 г пищевой соды (1 ч. л.);
- соль;
- 300 мл кефира или айрана;
- 50 г яйца (1 шт.);
- 30 мл рафинированного масла (для теста) (2 ст. л.);
- масло для жарки.
Для начинки:
- 200-300 г зеленого лука;
- 3 яйца;
- укроп.
Способ приготовления
Смешиваем муку с пищевой содой и солью.
В большой миске смешиваем: айран или кефир, яйцо, растительное масло, муку с солью и содой. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
Добавляем мелконарезанные яйца, укроп и зеленый лук. Перемешиваем. Тесто готово.
Жарим пирожки на разогретой сковороде. Выкладываем небольшие порции теста в разогретое масло. Обязательно накрываем крышкой.
Переворачиваем и снова накрываем крышкой. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло.
Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.
Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.
Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.
Читайте Новини.LIVE!