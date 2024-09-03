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Рецепт лінивих суші з 150 г червоної риби — легкий спосіб приготувати японську страву вдома

3 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ліниві суші - простий покроковий рецепт.
Ліниві суші. Фото: Скріншот YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете спробувати приготувати суші вдома, але боїтеся складнощів? Цей рецепт лінивих суші — ідеальне рішення! Легкий і швидкий спосіб насолодитися улюбленою японською стравою без зайвого клопоту. Тепер ви зможете приготувати суші у себе на кухні лише за кілька кроків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (інгредієнти на 20 шт):

  • рис для суші 200 г;
  • вода 250 г;
  • рисовий оцет 3 ст.л.(40 г);
  • сіль 1 ч.л;
  • цукор 1 ст.
  • слабосолона сьомга або лосось 150 г;
  • зелена цибуля 3 пера;
  • крем сир 80 г;
  • огірок 2 шт. (150 г);
  • норі 2 листи;
  • соус теріяки та смажений кунжут для подачі.

Спосіб приготування

Ретельно промитий рис відправляємо в каструлю, заливаємо водою і доводячи до кипіння, варимо на маленькому вогні близько 15 хвилин. Готовий рис заправляємо оцтом, цукром та сіллю, перемішуємо.

ліниві суші рецепт
Приготування рису.
Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Рибу, огірки та цибулю подрібнюємо. Норі рвемо руками або нарізаємо ножицями на дрібні шматочки.

як приготувати ліниві суші
Інгредієнти для суші
Фото: Скріншот YouTube @evadaren

З'єднуємо всі інгредієнти з рисом та крем сиром, перемішуємо та формуємо кульки.

простий рецепт лінивих суші
Приготування суходолу.
Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Готові суші поливаємо теріяки і присипаємо кунжутом.

рецепт лінивих суші
Ліниві суші.
Фото: Скріншот YouTube @evadaren

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