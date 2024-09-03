Ліниві суші - простий покроковий рецепт.

Рецепт лінивих суші з 150 г червоної риби — легкий спосіб приготувати японську страву вдома
Хочете спробувати приготувати суші вдома, але боїтеся складнощів? Цей рецепт лінивих суші — ідеальне рішення! Легкий і швидкий спосіб насолодитися улюбленою японською стравою без зайвого клопоту. Тепер ви зможете приготувати суші у себе на кухні лише за кілька кроків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться (інгредієнти на 20 шт):
- рис для суші 200 г;
- вода 250 г;
- рисовий оцет 3 ст.л.(40 г);
- сіль 1 ч.л;
- цукор 1 ст.
- слабосолона сьомга або лосось 150 г;
- зелена цибуля 3 пера;
- крем сир 80 г;
- огірок 2 шт. (150 г);
- норі 2 листи;
- соус теріяки та смажений кунжут для подачі.
Спосіб приготування
Ретельно промитий рис відправляємо в каструлю, заливаємо водою і доводячи до кипіння, варимо на маленькому вогні близько 15 хвилин. Готовий рис заправляємо оцтом, цукром та сіллю, перемішуємо.
Рибу, огірки та цибулю подрібнюємо. Норі рвемо руками або нарізаємо ножицями на дрібні шматочки.
З'єднуємо всі інгредієнти з рисом та крем сиром, перемішуємо та формуємо кульки.
Готові суші поливаємо теріяки і присипаємо кунжутом.
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