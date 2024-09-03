Ліниві суші - простий покроковий рецепт.

Ліниві суші. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Хочете спробувати приготувати суші вдома, але боїтеся складнощів? Цей рецепт лінивих суші — ідеальне рішення! Легкий і швидкий спосіб насолодитися улюбленою японською стравою без зайвого клопоту. Тепер ви зможете приготувати суші у себе на кухні лише за кілька кроків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться (інгредієнти на 20 шт):

рис для суші 200 г;

вода 250 г;

рисовий оцет 3 ст.л.(40 г);

сіль 1 ч.л;

цукор 1 ст.

слабосолона сьомга або лосось 150 г;

зелена цибуля 3 пера;

крем сир 80 г;

огірок 2 шт. (150 г);

норі 2 листи;

соус теріяки та смажений кунжут для подачі.

Спосіб приготування

Ретельно промитий рис відправляємо в каструлю, заливаємо водою і доводячи до кипіння, варимо на маленькому вогні близько 15 хвилин. Готовий рис заправляємо оцтом, цукром та сіллю, перемішуємо.

Приготування рису.

Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Рибу, огірки та цибулю подрібнюємо. Норі рвемо руками або нарізаємо ножицями на дрібні шматочки.

Інгредієнти для суші

Фото: Скріншот YouTube @evadaren

З'єднуємо всі інгредієнти з рисом та крем сиром, перемішуємо та формуємо кульки.

Приготування суходолу.

Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Готові суші поливаємо теріяки і присипаємо кунжутом.

Ліниві суші.

Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Раніше ми писали про найшвидший спосіб, як засолити скумбрію чи оселедець.

Також ми писали, чим насправді корисний оселедець і чому його важливо їсти взимку.

Ще радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.