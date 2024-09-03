Ленивые суши — простой пошаговый рецепт.

Ленивые суши. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Хотите попробовать приготовить суши дома, но боитесь сложностей? Этот рецепт ленивых суши — идеальное решение! Легкий и быстрый способ насладиться любимым японским блюдом без лишних хлопот. Теперь вы сможете приготовить суши у себя на кухне всего за несколько шагов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится (ингредиенты на 20 шт):

рис для суши 200 г;

вода 250 г;

рисовый уксус 3 ст.л.(40 г);

соль 1 ч.л;

сахар 1 ст.л;

слабосолёная семга или лосось 150 г;

зеленый лук 3 пера;

крем сыр 80 г;

огурец 2 шт. (150 г);

нори 2 листа;

соус терияки и жареный кунжут для подачи.

Способ приготовления

Тщательно промытый рис отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводя до кипения варим на маленьком огне около 15 минут. Готовый рис заправляем уксусом, сахаром и солью, перемешиваем.

Приготовление риса.

Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Рыбу, огурцы и лук измельчаем. Нори рвём руками или нарезаем ножницами на мелкие кусочки.

Ингредиенты для суши.

Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Соединяем все ингредиенты с рисом и крем сыром, перемешиваем и формируем шарики.

Приготовление суши.

Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Готовые суши поливаем терияки и присыпаем кунжутом.

Ленивые суши.

Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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