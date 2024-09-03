Ленивые суши — простой пошаговый рецепт.

Рецепт ленивых суши из 150 г красной рыбы — легкий способ приготовить японское блюдо дома
Хотите попробовать приготовить суши дома, но боитесь сложностей? Этот рецепт ленивых суши — идеальное решение! Легкий и быстрый способ насладиться любимым японским блюдом без лишних хлопот. Теперь вы сможете приготовить суши у себя на кухне всего за несколько шагов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (ингредиенты на 20 шт):
- рис для суши 200 г;
- вода 250 г;
- рисовый уксус 3 ст.л.(40 г);
- соль 1 ч.л;
- сахар 1 ст.л;
- слабосолёная семга или лосось 150 г;
- зеленый лук 3 пера;
- крем сыр 80 г;
- огурец 2 шт. (150 г);
- нори 2 листа;
- соус терияки и жареный кунжут для подачи.
Способ приготовления
Тщательно промытый рис отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводя до кипения варим на маленьком огне около 15 минут. Готовый рис заправляем уксусом, сахаром и солью, перемешиваем.
Рыбу, огурцы и лук измельчаем. Нори рвём руками или нарезаем ножницами на мелкие кусочки.
Соединяем все ингредиенты с рисом и крем сыром, перемешиваем и формируем шарики.
Готовые суши поливаем терияки и присыпаем кунжутом.
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