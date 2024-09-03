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Рецепт ленивых суши из 150 г красной рыбы — легкий способ приготовить японское блюдо дома

3 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивые суши — простой пошаговый рецепт.
Ленивые суши. Фото: Скриншот YouTube @evadaren
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите попробовать приготовить суши дома, но боитесь сложностей? Этот рецепт ленивых суши — идеальное решение! Легкий и быстрый способ насладиться любимым японским блюдом без лишних хлопот. Теперь вы сможете приготовить суши у себя на кухне всего за несколько шагов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится (ингредиенты на 20 шт): 

  • рис для суши 200 г;
  • вода 250 г;
  • рисовый уксус 3 ст.л.(40 г);
  • соль 1 ч.л;
  • сахар 1 ст.л;
  • слабосолёная семга или лосось 150 г;
  • зеленый лук 3 пера;
  • крем сыр 80 г;
  • огурец 2 шт. (150 г);
  • нори 2 листа;
  • соус терияки и жареный кунжут для подачи. 

Способ приготовления 

Тщательно промытый рис отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводя до кипения варим на маленьком огне около 15 минут. Готовый рис заправляем уксусом, сахаром и солью, перемешиваем.

ленивые суши рецепт
Приготовление риса. 
Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Рыбу, огурцы и лук измельчаем. Нори рвём руками или нарезаем ножницами на мелкие кусочки.

как приготовить ленивые суши
Ингредиенты для суши. 
Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Соединяем все ингредиенты с рисом и крем сыром, перемешиваем и формируем шарики. 

простой рецепт ленивых суши
Приготовление суши. 
Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Готовые суши поливаем терияки и присыпаем кунжутом. 

рецепт ленивых суши
Ленивые суши. 
Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Ранее мы писали про самый быстрый способ, как засолить скумбрию или сельдь

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