Рецепт лінивих вареників — простий спосіб приготувати смачний сніданок

Рецепт лінивих вареників, які зможе приготувати будь-хто
Ліниві вареники — це чудова ідея для швидкого та смачного сніданку, який сподобається всій родині. Простий рецепт із мінімальним набором інгредієнтів, який зможе приготувати навіть кулінар-початківець.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 200 г кисломолочного сиру;
- 1 яйце;
- 2 столові ложки цукру;
- пакетик ванільного цукру;
- 3 столові ложки борошна + 1/3 столової ложки для присипки поверхні, на якій розкатувати тісто.
Спосіб приготування
Поєднати сир, яйце, цукор і ванільний цукор, ретельно перемішати всі інгредієнти. Додати три столові ложки борошна і знову добре вимішати масу.
Присипати поверхню дощечки борошном і викласти на неї тісто. Зверху злегка присипати його борошном і розкатати в ковбаску, розділити на дві рівні частини й скрутити кожну у менші ковбаски середньої товщини.
Порізати їх на невеликі шматочки. Врахувати, що під час варіння вареники збільшаться в розмірі.
У каструлю налити воду і довести до кипіння. Коли вода закипить, додати вареники. Варити їх на середньому вогні, і як тільки вони піднімуться на поверхню, вийняти — це займає приблизно 3 хвилини після закипання.
Подавати ліниві вареники гарячими зі сметаною, медом, згущеним молоком або додати за бажанням фрукти.
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