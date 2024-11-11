Рецепт лінивих вареників — простий спосіб приготувати смачний сніданок

Ліниві вареники. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ліниві вареники — це чудова ідея для швидкого та смачного сніданку, який сподобається всій родині. Простий рецепт із мінімальним набором інгредієнтів, який зможе приготувати навіть кулінар-початківець.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

200 г кисломолочного сиру;

1 яйце;

2 столові ложки цукру;

пакетик ванільного цукру;

3 столові ложки борошна + 1/3 столової ложки для присипки поверхні, на якій розкатувати тісто.

Спосіб приготування

Поєднати сир, яйце, цукор і ванільний цукор, ретельно перемішати всі інгредієнти. Додати три столові ложки борошна і знову добре вимішати масу.

Сир в тарілці. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Присипати поверхню дощечки борошном і викласти на неї тісто. Зверху злегка присипати його борошном і розкатати в ковбаску, розділити на дві рівні частини й скрутити кожну у менші ковбаски середньої товщини.

Приготування вареників. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Порізати їх на невеликі шматочки. Врахувати, що під час варіння вареники збільшаться в розмірі.

Готові вареники. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

У каструлю налити воду і довести до кипіння. Коли вода закипить, додати вареники. Варити їх на середньому вогні, і як тільки вони піднімуться на поверхню, вийняти — це займає приблизно 3 хвилини після закипання.

Подавати ліниві вареники гарячими зі сметаною, медом, згущеним молоком або додати за бажанням фрукти.

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