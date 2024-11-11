Рецепт ленивых вареников – простой способ приготовить вкусный завтрак

Рецепт ленивых вареников, которые сможет приготовить любой
Ленивые вареники — это отличная идея для быстрого и вкусного завтрака, который понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 200 г кисломолочного творога;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки сахара;
- пакетик ванильного сахара;
- 3 столовых ложки муки + 1/3 столовой ложки для присыпки поверхности, на которой раскатывать тесто.
Способ приготовления
Соединить творог, яйцо, сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать все ингредиенты. Добавить 3 столовые ложки муки и снова хорошо вымешать массу.
Присыпать поверхность дощечки мукой и выложить на нее тесто.
Порезать их на небольшие кусочки. Учитывайте, что во время варки вареники увеличатся в размере.
В кастрюлю налить воду и довести до кипения. Когда вода закипит, добавить вареники.
Подавать ленивые вареники горячими со сметаной, медом, сгущенкой или добавить по желанию фрукты.
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