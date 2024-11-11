Рецепт ленивых вареников – простой способ приготовить вкусный завтрак

Ленивые вареники. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ленивые вареники — это отличная идея для быстрого и вкусного завтрака, который понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

200 г кисломолочного творога;

1 яйцо;

2 столовые ложки сахара;

пакетик ванильного сахара;

3 столовых ложки муки + 1/3 столовой ложки для присыпки поверхности, на которой раскатывать тесто.

Способ приготовления

Соединить творог, яйцо, сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать все ингредиенты. Добавить 3 столовые ложки муки и снова хорошо вымешать массу.

Творог в тарелке. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Присыпать поверхность дощечки мукой и выложить на нее тесто.

Приготовление вареников. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Порезать их на небольшие кусочки. Учитывайте, что во время варки вареники увеличатся в размере.

Готовые вареники. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В кастрюлю налить воду и довести до кипения. Когда вода закипит, добавить вареники.

Подавать ленивые вареники горячими со сметаной, медом, сгущенкой или добавить по желанию фрукты.

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