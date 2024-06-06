Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт лінивого хачапурі з сиром за 20 хвилин за бабусиним рецептом arrow

Рецепт лінивого хачапурі з сиром за 20 хвилин за бабусиним рецептом

6 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок — лінивий хачапурі за 20 хвилин
Ліниві хачапурі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий рецепт приготування лінивого хачапурі на сніданок, зберігайте рецепт. Готується дуже швидко, а зїдається ше швидше. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1 яйце;
  • 100 г. борошна;
  • суміш італійських трав за смаком;
  • 100 мл. молока кімнатної температури;
  • 200 г. сиру (в цьому рецепті бринза, але можна використати будь-який сир інший, крім плавленого). 

Спосіб приготування 

Поєднайте разом яйце, молоко та борошно. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натріть на тертці сир та додайте до тіста. Добре перемішайте все разом до утворення однорідної маси.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню та додайте вершкове масло (приблизно 15 г.). 

null
Приготування хачапурі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте тісто та рівномірно розподілити його на пательні. Не робіть хачапурі дуже тонким. 

null
Приготування хачапурі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обсмажувати хачапурі на маленькому вогні по 10-12 хвилин з кожної із сторін.  Та смакуйте з задоволенням! Це дійсно просто та смачно! 

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

сир
рецепти
ідея для сніданку
випічка
хачапурі
лайфхаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня