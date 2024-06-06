Що приготувати на сніданок — лінивий хачапурі за 20 хвилин

Рецепт лінивого хачапурі з сиром за 20 хвилин за бабусиним рецептом
Дуже простий рецепт приготування лінивого хачапурі на сніданок, зберігайте рецепт. Готується дуже швидко, а зїдається ше швидше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 1 яйце;
- 100 г. борошна;
- суміш італійських трав за смаком;
- 100 мл. молока кімнатної температури;
- 200 г. сиру (в цьому рецепті бринза, але можна використати будь-який сир інший, крім плавленого).
Спосіб приготування
Поєднайте разом яйце, молоко та борошно.
Натріть на тертці сир та додайте до тіста. Добре перемішайте все разом до утворення однорідної маси.
Розігрійте пательню та додайте вершкове масло (приблизно 15 г.).
Додайте тісто та рівномірно розподілити його на пательні. Не робіть хачапурі дуже тонким.
Обсмажувати хачапурі на маленькому вогні по 10-12 хвилин з кожної із сторін. Та смакуйте з задоволенням! Це дійсно просто та смачно!
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