Що приготувати на сніданок — лінивий хачапурі за 20 хвилин

Ліниві хачапурі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Дуже простий рецепт приготування лінивого хачапурі на сніданок, зберігайте рецепт. Готується дуже швидко, а зїдається ше швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 яйце;

100 г. борошна;

суміш італійських трав за смаком;

100 мл. молока кімнатної температури;

200 г. сиру (в цьому рецепті бринза, але можна використати будь-який сир інший, крім плавленого).

Спосіб приготування

Поєднайте разом яйце, молоко та борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натріть на тертці сир та додайте до тіста. Добре перемішайте все разом до утворення однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню та додайте вершкове масло (приблизно 15 г.).

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте тісто та рівномірно розподілити його на пательні. Не робіть хачапурі дуже тонким.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обсмажувати хачапурі на маленькому вогні по 10-12 хвилин з кожної із сторін. Та смакуйте з задоволенням! Це дійсно просто та смачно!

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