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Рецепт ленивого хачапури с сыром за 20 минут по рецепту бабушки

6 июня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак – ленивый хачапури за 20 минут
Ленивые хачапури. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой рецепт приготовления ленивого хачапури на завтрак, сохраните рецепт. Готовится очень быстро, а съедается еще быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 100 г. муки;
  • смесь итальянских трав по вкусу;
  • 100мл. молока комнатной температуры;
  • 200 г сыра (в этом рецепте брынза, но можно использовать любой сыр другой, кроме плавленого).

Способ приготовления

Соедините вместе яйцо, молоко и муку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрите на терке сыр и добавьте в тесто. Хорошо размешайте все вместе до образования однородной массы.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло (около 15 г).

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте тесто и равномерно распределите его на сковороде. Не делайте хачапури слишком тонким.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обжаривать хачапури на небольшом огне по 10-12 минут с каждой из сторон. Кушайте с удовольствием! Это действительно просто и вкусно!

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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