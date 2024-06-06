Что приготовить на завтрак – ленивый хачапури за 20 минут

Рецепт ленивого хачапури с сыром за 20 минут по рецепту бабушки
Очень простой рецепт приготовления ленивого хачапури на завтрак, сохраните рецепт. Готовится очень быстро, а съедается еще быстрее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 яйцо;
- 100 г. муки;
- смесь итальянских трав по вкусу;
- 100мл. молока комнатной температуры;
- 200 г сыра (в этом рецепте брынза, но можно использовать любой сыр другой, кроме плавленого).
Способ приготовления
Соедините вместе яйцо, молоко и муку.
Натрите на терке сыр и добавьте в тесто. Хорошо размешайте все вместе до образования однородной массы.
Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло (около 15 г).
Добавьте тесто и равномерно распределите его на сковороде. Не делайте хачапури слишком тонким.
Обжаривать хачапури на небольшом огне по 10-12 минут с каждой из сторон. Кушайте с удовольствием! Это действительно просто и вкусно!
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