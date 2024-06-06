Что приготовить на завтрак – ленивый хачапури за 20 минут

Ленивые хачапури. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Очень простой рецепт приготовления ленивого хачапури на завтрак, сохраните рецепт. Готовится очень быстро, а съедается еще быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 яйцо;

100 г. муки;

смесь итальянских трав по вкусу;

100мл. молока комнатной температуры;

200 г сыра (в этом рецепте брынза, но можно использовать любой сыр другой, кроме плавленого).

Способ приготовления

Соедините вместе яйцо, молоко и муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрите на терке сыр и добавьте в тесто. Хорошо размешайте все вместе до образования однородной массы.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло (около 15 г).

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте тесто и равномерно распределите его на сковороде. Не делайте хачапури слишком тонким.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Обжаривать хачапури на небольшом огне по 10-12 минут с каждой из сторон. Кушайте с удовольствием! Это действительно просто и вкусно!

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