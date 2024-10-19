Рецепт лінивого сніданку з вівсянки – покроковий рецепт приготування

Лінива вівсянка. Фото: Скріншот YouTube @ OlyaPins

Лінивий сніданок з вівсянки — це ідеальний варіант для тих, хто любить поспати довше, але не готовий жертвувати смачним та корисним сніданком. Цей простий рецепт дозволить вам швидко приготувати поживну страву, не витративши багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

65 г вівсяних пластівців (можна взяти ті, що для довгого варіння);

1 ст.л. насіння чиа;

підсолоджувач (в цьому рецепті 1 ст.л. сиропу агави, але можна замінити на цукор, цукрозамінник, мед або джем);

130 мл молока;

йогурт;

фрукти, ягід, горіхи на ваш смак.

Спосіб приготування

У склянці або контейнері змішайте вівсяні пластівці, насіння чіа та вибраний підсолоджувач. Влийте молоко і добре перемішайте, щоб насіння чіа та вівсянка рівномірно розподілилося. Залишіть суміш на 5-10 хвилин, щоб пластівці і насіння почали вбирати молоко.

Вівсянка у склянці. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Додайте трохи йогурту до смаку, щоб надати вівсянці кремову текстуру. Знову перемішайте. Додайте свіжі фрукти, ягоди та горіхи до смаку. Можна також додати ще трохи йогурту.

Полуниця та вівсянка. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Накрийте і поставьте в холодильник на ніч або мінімум на чотири години, щоб вівсянка і насіння повністю набухли.

Приготування вівсянки. Фото: скриншот YouTube @ OlyaPins

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