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Рецепт ленивого завтрака из овсянки — для тех, кто любит поспать подольше

19 октября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт ленивого завтрака из овсянки — пошаговый рецепт приготовления
Ленивая овсянка. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ленивый завтрак из овсянки — это идеальный вариант для тех, кто любит поспать подольше, но не готов жертвовать вкусным и полезным завтраком. Этот простой рецепт позволит вам быстро приготовить питательное блюдо, не потратив много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только

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Вам понадобится: 

  • 65 г овсяных хлопьев (можно взять те, что для долгой варки);
  • 1 ст.л. семян чиа;
  • подсластитель (в этом рецепте 1 ст.л. сиропа агавы, но можно заменить на сахар, сахарозаменитель, мед или джем);
  • 130 мл молока;
  • йогурт;
  • фрукты, ягод, орехи по вашему вкусу. 

Способ приготовления 

В стакане или контейнере смешайте овсяные хлопья, семена чиа и выбранный подсластитель. Влейте молоко и хорошо перемешайте, чтобы семена чиа и овсянка равномерно распределились. Оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы хлопья и семена начали впитывать молоко.

рецепт ленивой овсянки
Овсянка в стакане. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Добавьте немного йогурта по вкусу, чтобы придать овсянке кремовую текстуру. Снова перемешайте. Добавьте свежие фрукты, ягоды и орехи по вкусу. Можно также добавить еще немного йогурта сверху. 

рецепт ленивой овсянки в стакане
Клубника и овсянка. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Накройте и поставьте в холодильник на ночь или минимум на четыре часа, чтобы овсянка и семена чиа полностью набухли.

простой рецепт ленивой овсянки в стакане
Приготовление овсянки. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут.

Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы.

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