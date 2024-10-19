Рецепт ленивого завтрака из овсянки — пошаговый рецепт приготовления

Ленивая овсянка. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Ленивый завтрак из овсянки — это идеальный вариант для тех, кто любит поспать подольше, но не готов жертвовать вкусным и полезным завтраком. Этот простой рецепт позволит вам быстро приготовить питательное блюдо, не потратив много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

65 г овсяных хлопьев (можно взять те, что для долгой варки);

1 ст.л. семян чиа;

подсластитель (в этом рецепте 1 ст.л. сиропа агавы, но можно заменить на сахар, сахарозаменитель, мед или джем);

130 мл молока;

йогурт;

фрукты, ягод, орехи по вашему вкусу.

Способ приготовления

В стакане или контейнере смешайте овсяные хлопья, семена чиа и выбранный подсластитель. Влейте молоко и хорошо перемешайте, чтобы семена чиа и овсянка равномерно распределились. Оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы хлопья и семена начали впитывать молоко.

Овсянка в стакане. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Добавьте немного йогурта по вкусу, чтобы придать овсянке кремовую текстуру. Снова перемешайте. Добавьте свежие фрукты, ягоды и орехи по вкусу. Можно также добавить еще немного йогурта сверху.

Клубника и овсянка. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Накройте и поставьте в холодильник на ночь или минимум на четыре часа, чтобы овсянка и семена чиа полностью набухли.

Приготовление овсянки. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

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