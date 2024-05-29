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Рецепт літньої окрошки по-домашньому — незвичайний і простий рецепт

29 травня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати окрошку на кефірі та сметані — покроковий рецепт
Літня окрошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Насолоджуйтесь свіжістю та ароматом літа з рецептом домашньої окрошки. Цей незвичайний і простий у приготуванні холодний суп подарує вам прохолоду і зарядить енергією навіть у найспекотніший день.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться для бульйону:

  • 100 г цибулі (1 середня цибуля);
  • 100 г моркви (1 середня морква);
  • 400 г курячого філе (телятини, чи яловичини).

Для окрошки:

  • 1 л курячого бульйону;
  • 600 мл кефіру (2,4 склянки об'ємом 250 мл, жирність 2,5%);
  • 150 г сметани (6 с. л. жирність 15-20%);
  • 200 г огірків (2 середні огірки);
  • 200 г редис (12-15 шт.);
  • 400 г картоплі (3 шт. середнього розміру);
  • куряче м'ясо з бульйону;
  • 3 шт. яєць;
  • кріп;
  • петрушка;
  • зелена цибуля;
  • 1 с. л. гірчиці;
  • сіль.

Спосіб приготування

Приготуйте бульйон із курки. Відправте у воду цибулю, моркву, м'ясо, підсоліть. Першу воду злийте.

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Інгредієнти для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця зваріть круто. Наріжте картоплю кубиками.

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Інгредієнти для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть огірки та редиску від шкірки і наріжте дрібними кубиками 0,5 см. Наріжте кубиками відварену курку. Подрібніть зелень.

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Приготування окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте всі інгредієнти в мисці. Додати бульйон, кефір, сметану. Перемішайте. Доведіть до смаку, додайте сіль чи чорний мелений перець.

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Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте гірчицю, перемішайте. Поставте крихту в холодильник на кілька годин.

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.

Також ми розповідали про смачну і зовсім не шкідливу для фігури: як приготувати корисну "окрошку".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом корисної окрошки на комбучі.

літо
окрошка
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