Як приготувати окрошку на кефірі та сметані — покроковий рецепт

Рецепт літньої окрошки по-домашньому — незвичайний і простий рецепт
Насолоджуйтесь свіжістю та ароматом літа з рецептом домашньої окрошки. Цей незвичайний і простий у приготуванні холодний суп подарує вам прохолоду і зарядить енергією навіть у найспекотніший день.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться для бульйону:
- 100 г цибулі (1 середня цибуля);
- 100 г моркви (1 середня морква);
- 400 г курячого філе (телятини, чи яловичини).
Для окрошки:
- 1 л курячого бульйону;
- 600 мл кефіру (2,4 склянки об'ємом 250 мл, жирність 2,5%);
- 150 г сметани (6 с. л. жирність 15-20%);
- 200 г огірків (2 середні огірки);
- 200 г редис (12-15 шт.);
- 400 г картоплі (3 шт. середнього розміру);
- куряче м'ясо з бульйону;
- 3 шт. яєць;
- кріп;
- петрушка;
- зелена цибуля;
- 1 с. л. гірчиці;
- сіль.
Спосіб приготування
Приготуйте бульйон із курки. Відправте у воду цибулю, моркву, м'ясо, підсоліть. Першу воду злийте.
Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця зваріть круто. Наріжте картоплю кубиками.
Очистіть огірки та редиску від шкірки і наріжте дрібними кубиками 0,5 см. Наріжте кубиками відварену курку. Подрібніть зелень.
З'єднайте всі інгредієнти в мисці. Додати бульйон, кефір, сметану. Перемішайте. Доведіть до смаку, додайте сіль чи чорний мелений перець.
Додайте гірчицю, перемішайте. Поставте крихту в холодильник на кілька годин.
Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.
Також ми розповідали про смачну і зовсім не шкідливу для фігури: як приготувати корисну "окрошку".
Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом корисної окрошки на комбучі.
Читайте Новини.LIVE!