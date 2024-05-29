Як приготувати окрошку на кефірі та сметані — покроковий рецепт

Літня окрошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Насолоджуйтесь свіжістю та ароматом літа з рецептом домашньої окрошки. Цей незвичайний і простий у приготуванні холодний суп подарує вам прохолоду і зарядить енергією навіть у найспекотніший день.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться для бульйону:

100 г цибулі (1 середня цибуля);

100 г моркви (1 середня морква);

400 г курячого філе (телятини, чи яловичини).

Для окрошки:

1 л курячого бульйону;

600 мл кефіру (2,4 склянки об'ємом 250 мл, жирність 2,5%);

150 г сметани (6 с. л. жирність 15-20%);

200 г огірків (2 середні огірки);

200 г редис (12-15 шт.);

400 г картоплі (3 шт. середнього розміру);

куряче м'ясо з бульйону;

3 шт. яєць;

кріп;

петрушка;

зелена цибуля;

1 с. л. гірчиці;

сіль.

Спосіб приготування

Приготуйте бульйон із курки. Відправте у воду цибулю, моркву, м'ясо, підсоліть. Першу воду злийте.

Інгредієнти для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Картоплю відваріть у підсоленій воді, яйця зваріть круто. Наріжте картоплю кубиками.

Інгредієнти для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистіть огірки та редиску від шкірки і наріжте дрібними кубиками 0,5 см. Наріжте кубиками відварену курку. Подрібніть зелень.

Приготування окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

З'єднайте всі інгредієнти в мисці. Додати бульйон, кефір, сметану. Перемішайте. Доведіть до смаку, додайте сіль чи чорний мелений перець.

Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте гірчицю, перемішайте. Поставте крихту в холодильник на кілька годин.

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.

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