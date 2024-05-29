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Рецепт летней окрошки по-домашнему — необычный и простой рецепт

29 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить окрошку на кефире и сметане — пошаговый рецепт
Летняя окрошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Наслаждайтесь свежестью и ароматом лета с рецептом домашней окрошки. Этот необычный и простой в приготовлении холодный суп подарит вам прохладу и зарядит энергией даже в самый жаркий день. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya

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Вам понадобится для бульона:

  • 100 г репчатого лука (1 средняя луковица);
  • 100 г моркови (1 средняя морковь);
  • 400 г куриного филе (телятины, или говядины).

Для окрошки: 

  • 1 л куриного бульона;
  • 600 мл кефира (2,4 стакана объемом 250 мл, жирность 2,5%);
  • 150 г сметаны (6 ст. л. жирность 15-20%);
  • 200 г огурцов (2 средних огурца);
  • 200 г редиса (12-15 шт.);
  • 400 г картофеля (3 шт. среднего размера);
  • куриное мясо с бульона;
  • 3 шт. яиц;
  • укроп;
  • петрушка;
  • зеленый лук;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • соль. 

Способ приготовления 

Приготовьте бульон из курицы. Отправьте в воду лук, морковь, мясо, подсолите. Первую воду слейте. 

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Ингредиенты для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Картофель отварите в подсоленной воде, яйца сварите вкрутую. Нарежьте картофель кубиками. 

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Ингредиенты для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите огурцы и редиску от кожуры и нарежьте мелкими кубиками 0,5 см. Нарежьте кубиками отваренную курицу. Измельчите зелень.

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Приготовление окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините вместе все ингредиенты в миске. Добавьте бульон, кефир, сметану. Перемешайте. Доведите до вкуса, добавьте соль или черный молотый перец.

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Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте горчицу, перемешайте. Поставьте окрошку в холодильник на несколько часов.

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали про вкусную и совсем не вредную для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

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