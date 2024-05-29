Как приготовить окрошку на кефире и сметане — пошаговый рецепт

Летняя окрошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наслаждайтесь свежестью и ароматом лета с рецептом домашней окрошки. Этот необычный и простой в приготовлении холодный суп подарит вам прохладу и зарядит энергией даже в самый жаркий день.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится для бульона:

100 г репчатого лука (1 средняя луковица);

100 г моркови (1 средняя морковь);

400 г куриного филе (телятины, или говядины).

Для окрошки:

1 л куриного бульона;

600 мл кефира (2,4 стакана объемом 250 мл, жирность 2,5%);

150 г сметаны (6 ст. л. жирность 15-20%);

200 г огурцов (2 средних огурца);

200 г редиса (12-15 шт.);

400 г картофеля (3 шт. среднего размера);

куриное мясо с бульона;

3 шт. яиц;

укроп;

петрушка;

зеленый лук;

1 ст. л. горчицы;

соль.

Способ приготовления

Приготовьте бульон из курицы. Отправьте в воду лук, морковь, мясо, подсолите. Первую воду слейте.

Ингредиенты для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Картофель отварите в подсоленной воде, яйца сварите вкрутую. Нарежьте картофель кубиками.

Ингредиенты для окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Очистите огурцы и редиску от кожуры и нарежьте мелкими кубиками 0,5 см. Нарежьте кубиками отваренную курицу. Измельчите зелень.

Приготовление окрошки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соедините вместе все ингредиенты в миске. Добавьте бульон, кефир, сметану. Перемешайте. Доведите до вкуса, добавьте соль или черный молотый перец.

Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте горчицу, перемешайте. Поставьте окрошку в холодильник на несколько часов.

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали про вкусную и совсем не вредную для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

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