Как приготовить окрошку на кефире и сметане — пошаговый рецепт

Рецепт летней окрошки по-домашнему — необычный и простой рецепт
Наслаждайтесь свежестью и ароматом лета с рецептом домашней окрошки. Этот необычный и простой в приготовлении холодный суп подарит вам прохладу и зарядит энергией даже в самый жаркий день.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится для бульона:
- 100 г репчатого лука (1 средняя луковица);
- 100 г моркови (1 средняя морковь);
- 400 г куриного филе (телятины, или говядины).
Для окрошки:
- 1 л куриного бульона;
- 600 мл кефира (2,4 стакана объемом 250 мл, жирность 2,5%);
- 150 г сметаны (6 ст. л. жирность 15-20%);
- 200 г огурцов (2 средних огурца);
- 200 г редиса (12-15 шт.);
- 400 г картофеля (3 шт. среднего размера);
- куриное мясо с бульона;
- 3 шт. яиц;
- укроп;
- петрушка;
- зеленый лук;
- 1 ст. л. горчицы;
- соль.
Способ приготовления
Приготовьте бульон из курицы. Отправьте в воду лук, морковь, мясо, подсолите. Первую воду слейте.
Картофель отварите в подсоленной воде, яйца сварите вкрутую. Нарежьте картофель кубиками.
Очистите огурцы и редиску от кожуры и нарежьте мелкими кубиками 0,5 см. Нарежьте кубиками отваренную курицу. Измельчите зелень.
Соедините вместе все ингредиенты в миске. Добавьте бульон, кефир, сметану. Перемешайте. Доведите до вкуса, добавьте соль или черный молотый перец.
Добавьте горчицу, перемешайте. Поставьте окрошку в холодильник на несколько часов.
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