Манники з сиром та родзинками з Карпат — покроковий рецепт з фото та відео

Манники з сиром. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Манники з сиром та родзинками готуються на сковороді, це традиційна страва у багатьох українських селах, а приготування не займе багато часу. Вони виходять настільки ніжними, що ви будете здивовані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

молоко 0,5 мл;

манка 6 ст.л.;

цукор 1 ст.л.;

сіль дрібка.

Для начинки:

сир 150 г;

родзинки 50 г;

цукор 1 ст.л.;

ванільний цукор 5 г;

жовток 1 шт.;

борошно для формування манників;

олія для смаження.

Спосіб приготування

До сиру додати цукор, ванільний цукор та жовток, все перемішати.

Сир та цукор. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

До сиру додати родзинки, які попередньо потрібно промити.

Родзинки та сир. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

До каструлі додати молоко, цукор та сіль. Довести до кипіння та додати манку, варити постійно помішуючи. Довести до густої консистенції.

Манна крупа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

З манної каші та сиру формуємо манники.

Приготування манників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Смажити на пательні з двох сторін до золотої скоринки.

Приготування манників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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