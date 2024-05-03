Манники з сиром та родзинками з Карпат — покроковий рецепт з фото та відео

Рецепт манників з сиром та родзинками за карпатським рецептом
Манники з сиром та родзинками готуються на сковороді, це традиційна страва у багатьох українських селах, а приготування не займе багато часу. Вони виходять настільки ніжними, що ви будете здивовані.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- молоко 0,5 мл;
- манка 6 ст.л.;
- цукор 1 ст.л.;
- сіль дрібка.
Для начинки:
- сир 150 г;
- родзинки 50 г;
- цукор 1 ст.л.;
- ванільний цукор 5 г;
- жовток 1 шт.;
- борошно для формування манників;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
До сиру додати цукор, ванільний цукор та жовток, все перемішати.
До сиру додати родзинки, які попередньо потрібно промити.
До каструлі додати молоко, цукор та сіль. Довести до кипіння та додати манку, варити постійно помішуючи. Довести до густої консистенції.
З манної каші та сиру формуємо манники.
Смажити на пательні з двох сторін до золотої скоринки.
Раніше ми розповідали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.
Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.
Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.
Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.
Читайте Новини.LIVE!