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Рецепт манників з сиром та родзинками за карпатським рецептом

3 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Манники з сиром та родзинками з Карпат — покроковий рецепт з фото та відео
Манники з сиром. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Манники з сиром та родзинками готуються на сковороді, це традиційна страва у багатьох українських селах, а приготування не займе багато часу. Вони виходять настільки ніжними, що ви будете здивовані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • молоко 0,5 мл;
  • манка 6 ст.л.;
  • цукор 1 ст.л.;
  • сіль дрібка. 

Для начинки:

  • сир 150 г;
  • родзинки 50 г;
  • цукор 1 ст.л.;
  • ванільний цукор 5 г;
  • жовток 1 шт.;
  • борошно для формування манників;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування 

До сиру додати цукор, ванільний цукор та жовток, все перемішати. 

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Сир та цукор. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

До сиру додати родзинки, які попередньо потрібно промити. 

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Родзинки та сир. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

До каструлі додати молоко, цукор та сіль. Довести до кипіння та додати манку, варити постійно помішуючи. Довести до густої консистенції. 

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Манна крупа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

З манної каші та сиру формуємо манники. 

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Приготування манників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Смажити на пательні з двох сторін до золотої скоринки. 

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Приготування манників. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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