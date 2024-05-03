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Рецепт манников с сыром и изюмом по карпатскому рецепту

3 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Манники с сыром и изюмом из Карпат – пошаговый рецепт с фото и видео
Манники с творогом. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Манники с сыром и изюмом готовятся на сковороде. Это традиционное блюдо во многих украинских селах, а приготовление не займет много времени. Они получаются настолько нежными, что вы будете удивлены.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • молоко 0,5 мл;
  • манка 6 ст.л.;
  • сахар 1 ст.л.;
  • соль щепотка.

Для начинки:

  • творог 150 г;
  • изюм 50 г;
  • сахар 1 ст.л.;
  • ванильный сахар 5 г;
  • желток 1 шт.;
  • мука для формирования манников;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

В творог добавить сахар, ванильный сахар и желток, все перемешать.

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Творог и сахар. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

К творогу добавить изюм, который предварительно нужно промыть.

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Изюм и творог. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В кастрюлю добавить молоко, сахар и соль. Довести до кипения и добавить манку, варить постоянно помешивая. Довести до густой консистенции.

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Манная крупа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Из манной каши и творога формируем манники.

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Приготовление манников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Жарить на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

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Приготовление манников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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манка

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