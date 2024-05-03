Манники с сыром и изюмом из Карпат – пошаговый рецепт с фото и видео

Рецепт манников с сыром и изюмом по карпатскому рецепту
Манники с сыром и изюмом готовятся на сковороде. Это традиционное блюдо во многих украинских селах, а приготовление не займет много времени. Они получаются настолько нежными, что вы будете удивлены.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- молоко 0,5 мл;
- манка 6 ст.л.;
- сахар 1 ст.л.;
- соль щепотка.
Для начинки:
- творог 150 г;
- изюм 50 г;
- сахар 1 ст.л.;
- ванильный сахар 5 г;
- желток 1 шт.;
- мука для формирования манников;
- масло для жарки.
Способ приготовления
В творог добавить сахар, ванильный сахар и желток, все перемешать.
К творогу добавить изюм, который предварительно нужно промыть.
В кастрюлю добавить молоко, сахар и соль. Довести до кипения и добавить манку, варить постоянно помешивая. Довести до густой консистенции.
Из манной каши и творога формируем манники.
Жарить на сковороде с двух сторон до золотой корочки.
Раньше мы рассказывали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.
Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.
Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.
Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.
Читайте Новини.LIVE!