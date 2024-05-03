Манники с сыром и изюмом из Карпат – пошаговый рецепт с фото и видео

Манники с творогом. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Манники с сыром и изюмом готовятся на сковороде. Это традиционное блюдо во многих украинских селах, а приготовление не займет много времени. Они получаются настолько нежными, что вы будете удивлены.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

молоко 0,5 мл;

манка 6 ст.л.;

сахар 1 ст.л.;

соль щепотка.

Для начинки:

творог 150 г;

изюм 50 г;

сахар 1 ст.л.;

ванильный сахар 5 г;

желток 1 шт.;

мука для формирования манников;

масло для жарки.

Способ приготовления

В творог добавить сахар, ванильный сахар и желток, все перемешать.

Творог и сахар. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

К творогу добавить изюм, который предварительно нужно промыть.

Изюм и творог. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В кастрюлю добавить молоко, сахар и соль. Довести до кипения и добавить манку, варить постоянно помешивая. Довести до густой консистенции.

Манная крупа. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Из манной каши и творога формируем манники.

Приготовление манников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Жарить на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление манников. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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