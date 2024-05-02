Мариновані крабові палочки на закуску — покроковий рецепт

Рецепт маринованих крабових паличок — смачна та цікава закуска
Дуже смачна та незвичайна закуска з крабових паличок. Ця страва точно здивує ваших гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Все по трошки.
Вам знадобиться:
- крабові палички 500 г;
- масло рослинне (олія) 70 мл;
- перець червоний;
- паприка;
- часник;
- сік лимона;
- прованські трави 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати крабові палички на довгі пластинки.
Крабові палички покласти в ємність для приготування.
Змішати олію, перець червоний, паприку, часник, сік лимона та прованські трави.
Олію зі спеціями додати до крабових паличок, все ретельно перемішати та дати настоятися в холодильнику.
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