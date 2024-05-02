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Рецепт маринованих крабових паличок — смачна та цікава закуска

2 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мариновані крабові палочки на закуску — покроковий рецепт
Крабові палички. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна та незвичайна закуска з крабових паличок. Ця страва точно здивує ваших гостей. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Все по трошки

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Вам знадобиться: 

  • крабові палички 500 г;
  • масло рослинне (олія) 70 мл;
  • перець червоний;
  • паприка;
  • часник;
  • сік лимона;
  • прованські трави 0,5 ч.л.

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно нарізати крабові палички на довгі пластинки. 

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Крабові палички. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Крабові палички покласти в ємність для приготування. 

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Крабові палички. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Змішати олію, перець червоний, паприку, часник, сік лимона та прованські трави.

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Спеції та олія. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Олію зі спеціями додати до крабових паличок, все ретельно перемішати та дати настоятися в холодильнику. 

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Крабові палички. Фото: YouTube @vse-po-troshky

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