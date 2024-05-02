Мариновані крабові палочки на закуску — покроковий рецепт

Крабові палички. Фото: Freepik

Дуже смачна та незвичайна закуска з крабових паличок. Ця страва точно здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Все по трошки.

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Вам знадобиться:

крабові палички 500 г;

масло рослинне (олія) 70 мл;

перець червоний;

паприка;

часник;

сік лимона;

прованські трави 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати крабові палички на довгі пластинки.

Крабові палички. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Крабові палички покласти в ємність для приготування.

Крабові палички. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Змішати олію, перець червоний, паприку, часник, сік лимона та прованські трави.

Спеції та олія. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Олію зі спеціями додати до крабових паличок, все ретельно перемішати та дати настоятися в холодильнику.

Крабові палички. Фото: YouTube @vse-po-troshky

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