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Рецепт маринованных крабовых палочек — вкусная и интересная закуска

2 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Маринованные крабовые палочки на закуску – пошаговый рецепт
Крабовые палочки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная и необычная закуска из крабовых палочек. Это блюдо точно удивит ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Все по чуть-чуть.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки 500 г;
  • масло растительное (масло) 70 мл;
  • перец красный;
  • паприка;
  • чеснок;
  • сок лимона;
  • прованские травы 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать крабовые палочки на длинные пластинки.

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Крабовые палочки положить в емкость для приготовления.

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Смешать растительное масло, красный перец, паприку, чеснок, сок лимона и прованские травы.

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Специи и растительное масло. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Масло со специями добавить к крабовым палочкам, все тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике.

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @vse-po-troshky

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