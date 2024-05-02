Маринованные крабовые палочки на закуску – пошаговый рецепт

Рецепт маринованных крабовых палочек — вкусная и интересная закуска
Очень вкусная и необычная закуска из крабовых палочек. Это блюдо точно удивит ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Все по чуть-чуть.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 500 г;
- масло растительное (масло) 70 мл;
- перец красный;
- паприка;
- чеснок;
- сок лимона;
- прованские травы 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать крабовые палочки на длинные пластинки.
Крабовые палочки положить в емкость для приготовления.
Смешать растительное масло, красный перец, паприку, чеснок, сок лимона и прованские травы.
Масло со специями добавить к крабовым палочкам, все тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике.
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