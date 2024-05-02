Маринованные крабовые палочки на закуску – пошаговый рецепт

Крабовые палочки. Фото: Freepik

Очень вкусная и необычная закуска из крабовых палочек. Это блюдо точно удивит ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Все по чуть-чуть.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 500 г;

масло растительное (масло) 70 мл;

перец красный;

паприка;

чеснок;

сок лимона;

прованские травы 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать крабовые палочки на длинные пластинки.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Крабовые палочки положить в емкость для приготовления.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Смешать растительное масло, красный перец, паприку, чеснок, сок лимона и прованские травы.

Специи и растительное масло. Фото: YouTube @vse-po-troshky

Масло со специями добавить к крабовым палочкам, все тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @vse-po-troshky

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