Традиційний рецепт маринованих помідорів — покроковий рецепт

Мариновані помідори. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Цей рецепт маринованих помідорів передається у родині автора з покоління в покоління, зберігаючи неповторний смак і аромат. Секрети приготування від прабабусі роблять ці помідори справжнім скарбом на вашому столі. Спробуйте цей традиційний рецепт і ви не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

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Вам знадобиться (на 1 банку 3 літрову або на 1.5 літра води:):

сіль 40 г (3 ст.л );

цукор 115 г (8 ст.л );

оцет 35-50г 9% ( 4 ст.л );

перець чорний горошком 5 шт;

гвоздика 2 шт;

лавровий лист 1 шт;

цибуля;

перець салатний.

Спосіб приготування

З самого початку потрібно довести близько 5 л води до кипіння. Помідори потрібно обрати цупкі.

Спеції та перець. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

На дно банки вкладаємо перець горошком, гвоздику, лавровий лист та кільця цибулі.

Банки та спеції. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Кладемо помідори в банку, також покласти по шматочку солодкого перцю. Банки з помідорами залити кропом. Заливати водою потрошки. Залишити на 8-10 хвилин.

Маринад та помідори. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

З банок зливаємо воду й починаємо варити маринад. На одну 3 л банку додати три столові ложки солі та 7-8 столових ложки цукру, й 4 столові ложки оцту. Гарячим маринадом залити банки та закрити. Перевернути кожну банку та залишити до повного охолодження під ковдрою.

Мариновані помідори. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак, як аджика — усі чоловіки оцінять.

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Також цікавим є рецепт кабачковоїй аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.