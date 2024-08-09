Традиційний рецепт маринованих помідорів — покроковий рецепт

Рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок
Цей рецепт маринованих помідорів передається у родині автора з покоління в покоління, зберігаючи неповторний смак і аромат. Секрети приготування від прабабусі роблять ці помідори справжнім скарбом на вашому столі. Спробуйте цей традиційний рецепт і ви не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться (на 1 банку 3 літрову або на 1.5 літра води:):
- сіль 40 г (3 ст.л );
- цукор 115 г (8 ст.л );
- оцет 35-50г 9% ( 4 ст.л );
- перець чорний горошком 5 шт;
- гвоздика 2 шт;
- лавровий лист 1 шт;
- цибуля;
- перець салатний.
Спосіб приготування
З самого початку потрібно довести близько 5 л води до кипіння. Помідори потрібно обрати цупкі.
На дно банки вкладаємо перець горошком, гвоздику, лавровий лист та кільця цибулі.
Кладемо помідори в банку, також покласти по шматочку солодкого перцю. Банки з помідорами залити кропом. Заливати водою потрошки. Залишити на 8-10 хвилин.
З банок зливаємо воду й починаємо варити маринад. На одну 3 л банку додати три столові ложки солі та 7-8 столових ложки цукру, й 4 столові ложки оцту. Гарячим маринадом залити банки та закрити. Перевернути кожну банку та залишити до повного охолодження під ковдрою.
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