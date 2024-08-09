Традиционный рецепт маринованных помидоров – пошаговый рецепт

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Этот рецепт маринованных помидоров передается в семье автора из поколения в поколение, сохраняя неповторимый вкус и аромат. Секреты приготовления от прабабушки делают эти помидоры настоящим кладом на вашем столе. Попробуйте этот традиционный рецепт, и вы не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится (на 1 банку 3 литровую или на 1.5 литра воды:):

соль 40 г (3 ст.л);

сахар 115 г (8 ст.л);

уксус 35-50г 9% (4 ст.л);

перец черный горошком 5 шт;

гвоздика 2 шт;

лавровый лист 1 шт;

лук;

перец салатный.

Способ приготовления

С самого начала необходимо довести около 5 л воды до кипения. Помидоры нужно выбрать плотные.

Специи и перец. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

На дно банки укладываем перец горошком, гвоздику, лавровый лист и кольца лука.

Банки и специи. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Кладем помидоры в банки, а также положить по кусочку сладкого перца. Банки с помидорами залить укропом. Заливать понемногу водой. Оставить на 8-10 минут.

Маринад и помидоры. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Из банок сливаем воду и начинаем варить маринад. На одну 3 л банка добавить три столовых ложки соли и 7-8 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки уксуса. Горячим маринадом залить банки и закрыть. Перевернуть каждую банку и оставить до полного охлаждения под одеялом.

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

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