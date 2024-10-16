Смачна маринована капуста – рецепт з ідеальними пропорціями інгредієнтів

Рецепт маринованої капусти — ідеальні пропорції інгредієнтів
Пропонуємо вам ідеальний рецепт маринованої капусти. З цими пропорціями інгредієнтів у вас вийде ароматна та хрумка капуста, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- капуста 1 кг;
- морква 100 г;
- вода 500 г;
- сіль 1 ст.л. з гіркою;
- цукор 80 г;
- оцет 6% 100 г (оцет 9% 70 г);
- лавровий лист 1 шт.;
- перець 6-8 горошин.
Спосіб приготування
Капусту нарізати або нашаткувати. Усі пропорції у цьому рецепті вказані з розрахунку на 1 кг капусти.
Моркву натерти із розрахунку 100 г на 1 кг капусти. Капусту та моркву перемішати, перекласти в ємність для маринування.
До 500 мл води додати 1 столову ложку солі з гіркою, 80 г цукру, лавровий листок і кілька горошин чорного перцю. Довести до кипіння, зняти з вогню та додати 100 мл 6% яблучного оцту. Якщо використовуватимете столовий оцет 9%, тоді знадобиться 70 г. Заливаємо капусту гарячим маринадом, накриваємо кришкою, залишаємо за кімнатної температури до охолодження і переставляємо в холодильник.
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