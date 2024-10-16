Смачна маринована капуста – рецепт з ідеальними пропорціями інгредієнтів

Маринована капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо вам ідеальний рецепт маринованої капусти. З цими пропорціями інгредієнтів у вас вийде ароматна та хрумка капуста, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

капуста 1 кг;

морква 100 г;

вода 500 г;

сіль 1 ст.л. з гіркою;

цукор 80 г;

оцет 6% 100 г (оцет 9% 70 г);

лавровий лист 1 шт.;

перець 6-8 горошин.

Спосіб приготування

Капусту нарізати або нашаткувати. Усі пропорції у цьому рецепті вказані з розрахунку на 1 кг капусти.

Нарізана капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Моркву натерти із розрахунку 100 г на 1 кг капусти. Капусту та моркву перемішати, перекласти в ємність для маринування.

Капуста та морква. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

До 500 мл води додати 1 столову ложку солі з гіркою, 80 г цукру, лавровий листок і кілька горошин чорного перцю. Довести до кипіння, зняти з вогню та додати 100 мл 6% яблучного оцту. Якщо використовуватимете столовий оцет 9%, тоді знадобиться 70 г. Заливаємо капусту гарячим маринадом, накриваємо кришкою, залишаємо за кімнатної температури до охолодження і переставляємо в холодильник.

Приготування маринаду. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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