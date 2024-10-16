Вкусная маринованная капуста — рецепт с идеальными пропорциями ингредиентов

Маринованная капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем вам идеальный рецепт маринованной капусты. С этими пропорциями ингредиентов у вас получится ароматная и хрустящая капуста, которая станет отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

капуста 1 кг;

морковь 100 г;

вода 500 г;

соль 1 ст.л. с горкой;

сахар 80 г;

уксус 6% 100 г (уксус 9% 70 г);

лавровый лист 1 шт.;

перец 6-8 горошин.

Способ приготовления

Капусту нарезать или нашинковать. Все пропорции в этом рецепте указаны из расчета на 1 кг капусты.

Нарезанная капуста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Морковь натереть из расчета 100 г на 1 кг капусты. Капусту и морковь перемешать, переложить в емкость для маринования.

Капуста и морковь. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

К 500 мл воды добавить 1 столовую ложки соли с горкой, 80 г сахара, лавровый лист и несколько горошин черного перца. Довести до кипения, снять с огня и добавить 100 мл 6% яблочного уксуса. Если будете использовать столовый уксус 9%, тогда понадобится 70 г. Заливаем капусту горячим маринадом, накрываем крышкой, оставляем при комнатной температуре до охлаждения и переставляем в холодильник.

Приготовление маринада. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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