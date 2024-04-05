Як приготувати маринад з медом та соєвим соусом — покроковий рецепт

Рецепт медово-соєвого маринаду для курячого шашлика, який готується за секунди
Курячий шашлик в смачному маринаді з легким ароматом диму створює незабутній пікнік. Цей медово-соєвий маринад надзвичайно вдалий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вдома Смачніше.
Для маринаду на два великі курячі філе вам знадобиться:
- 80 мл олії (соняшникової);
- 80 мл соєвого соусу;
- 60 грамів меду.
Спосіб приготування
Для того щоб приготувати маринад, потрібно взяти банку, яка має кришку. Додаємо олію, соєвий соус та мед.
Потім до маринаду додати часник та сіль. Все ретельно перемішати.
Тепер потрібно нарізати куряче філе на скибочки довільною товщиною.
Шматочки курятини кладемо в маринад та залишаємо на 10-30 хвилин.
Шматочки курятини в маринаді кладемо у фольгу. Це потрібно для зручного траспортування.
Смажимо курячий шашлик та щедро змащуємо маринадом.
В самому кінці можна ще додати маринаду, тоді курятина буде ще соковитішою.
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