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Рецепт медово-соєвого маринаду для курячого шашлика, який готується за секунди

5 квітня 2024 20:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати маринад з медом та соєвим соусом — покроковий рецепт
Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Курячий шашлик в смачному маринаді з легким ароматом диму створює незабутній пікнік. Цей медово-соєвий маринад надзвичайно вдалий. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вдома Смачніше

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Для маринаду на два великі курячі філе вам знадобиться: 

  • 80 мл олії (соняшникової);
  • 80 мл соєвого соусу;
  • 60 грамів меду. 

Спосіб приготування 

Для того щоб приготувати маринад, потрібно взяти банку, яка має кришку. Додаємо олію, соєвий соус та мед. 

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Мед та соєвий соус. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Потім до маринаду додати часник та сіль. Все ретельно перемішати. 

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Маринад з медом та соєвим соусом. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Тепер потрібно нарізати куряче філе на скибочки довільною товщиною. 

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Куряча грудка. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Шматочки курятини кладемо в маринад та залишаємо на 10-30 хвилин. 

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Курятина в маринаді. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Шматочки курятини в маринаді кладемо у фольгу. Це потрібно для зручного траспортування. 

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Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Смажимо курячий шашлик та щедро змащуємо маринадом. 

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Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

В самому кінці можна ще додати маринаду, тоді курятина буде ще соковитішою. 

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Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

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природа
рецепти
лайфхаки
мед
шашлик
курка
маринад
соєвий соус
весна-літо

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