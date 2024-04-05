Як приготувати маринад з медом та соєвим соусом — покроковий рецепт

Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Курячий шашлик в смачному маринаді з легким ароматом диму створює незабутній пікнік. Цей медово-соєвий маринад надзвичайно вдалий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вдома Смачніше.

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Для маринаду на два великі курячі філе вам знадобиться:

80 мл олії (соняшникової);

80 мл соєвого соусу;

60 грамів меду.

Спосіб приготування

Для того щоб приготувати маринад, потрібно взяти банку, яка має кришку. Додаємо олію, соєвий соус та мед.

Мед та соєвий соус. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Потім до маринаду додати часник та сіль. Все ретельно перемішати.

Маринад з медом та соєвим соусом. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Тепер потрібно нарізати куряче філе на скибочки довільною товщиною.

Куряча грудка. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Шматочки курятини кладемо в маринад та залишаємо на 10-30 хвилин.

Курятина в маринаді. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Шматочки курятини в маринаді кладемо у фольгу. Це потрібно для зручного траспортування.

Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Смажимо курячий шашлик та щедро змащуємо маринадом.

Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

В самому кінці можна ще додати маринаду, тоді курятина буде ще соковитішою.

Курячий шашлик. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

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