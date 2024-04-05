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Рецепт медово-соевого маринада для куриного шашлыка, который готовится за секунды

5 апреля 2024 20:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить маринад с медом и соевым соусом — пошаговый рецепт
Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Куриный шашлык во вкусном маринаде с легким ароматом дыма создает незабываемый пикник. Этот медово-соевый маринад очень удачный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дома Вкуснее.

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Для маринада на два больших куриных филе вам понадобится:

  • 80 мл масла (подсолнечного);
  • 80 мл соевого соуса;
  • 60 граммов меда.

Способ приготовления

Для того чтобы приготовить маринад, нужно взять банку с крышкой. Добавляем растительное масло, соевый соус и мед.

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Мед и соевый соус. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем в маринад добавить чеснок и соль. Все тщательно перемешать.

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Маринад с медом и соевым соусом. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Теперь нужно нарезать куриное филе на ломтики произвольной толщиной.

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Куриная грудка. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Кусочки курицы кладем в маринад и оставляем на 10-30 минут.

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Курица в маринаде. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Кусочки курицы в маринаде кладем в фольгу. Это нужно для удобной транспортировки.

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Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Жарим куриный шашлык и щедро смазываем маринадом.

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Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

В самом конце можно еще добавить маринад, тогда курица будет еще более сочной.

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Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Раньше мы писали, как следует разжечь костер и где этого делать нельзя.

Также мы рассказывали о уловках, которые помогут быстро очистить решетку для шашлыка.

природа
рецепты
лайфхаки
мед
шашлык
курица
маринад
соевый соус
весна-лето

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