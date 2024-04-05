Как приготовить маринад с медом и соевым соусом — пошаговый рецепт

Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Куриный шашлык во вкусном маринаде с легким ароматом дыма создает незабываемый пикник. Этот медово-соевый маринад очень удачный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дома Вкуснее.

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Для маринада на два больших куриных филе вам понадобится:

80 мл масла (подсолнечного);

80 мл соевого соуса;

60 граммов меда.

Способ приготовления

Для того чтобы приготовить маринад, нужно взять банку с крышкой. Добавляем растительное масло, соевый соус и мед.

Мед и соевый соус. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем в маринад добавить чеснок и соль. Все тщательно перемешать.

Маринад с медом и соевым соусом. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Теперь нужно нарезать куриное филе на ломтики произвольной толщиной.

Куриная грудка. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Кусочки курицы кладем в маринад и оставляем на 10-30 минут.

Курица в маринаде. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Кусочки курицы в маринаде кладем в фольгу. Это нужно для удобной транспортировки.

Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Жарим куриный шашлык и щедро смазываем маринадом.

Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

В самом конце можно еще добавить маринад, тогда курица будет еще более сочной.

Куриный шашлык. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

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