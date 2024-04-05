Как приготовить маринад с медом и соевым соусом — пошаговый рецепт

Рецепт медово-соевого маринада для куриного шашлыка, который готовится за секунды
Куриный шашлык во вкусном маринаде с легким ароматом дыма создает незабываемый пикник. Этот медово-соевый маринад очень удачный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дома Вкуснее.
Для маринада на два больших куриных филе вам понадобится:
- 80 мл масла (подсолнечного);
- 80 мл соевого соуса;
- 60 граммов меда.
Способ приготовления
Для того чтобы приготовить маринад, нужно взять банку с крышкой. Добавляем растительное масло, соевый соус и мед.
Затем в маринад добавить чеснок и соль. Все тщательно перемешать.
Теперь нужно нарезать куриное филе на ломтики произвольной толщиной.
Кусочки курицы кладем в маринад и оставляем на 10-30 минут.
Кусочки курицы в маринаде кладем в фольгу. Это нужно для удобной транспортировки.
Жарим куриный шашлык и щедро смазываем маринадом.
В самом конце можно еще добавить маринад, тогда курица будет еще более сочной.
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