Базовий рецепт краффінів замість пасок — покроковий рецепт

Рецепт міні краффінів з маком до Великодня
Крафіни — смачна і красива дріжджова випічка, яка є чимось середнім між мафінами і круасанами. Вони можуть бути як із начинкою, так і без. Рецепт цієї випічки був винайдений у Сан Франциско у пекарні Mr. Holmes Bakehouse.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- молоко 3,2% 280 мл;
- борошно 600 г;
- цукор 100 г;
- розтоплене вершкове масло 100 г;
- сіль 1 ч.л;
- сухі дріжджі 2 ч. л;
- м'яке вершкове масло (для змащування краффінів) 80 г.
Для макової начинки:
- мак 300 г;
- молоко 300 мл;
- цукор 150 г.
Спосіб приготування
У теплому молоці розвести 1 ст. цукру та дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин.
Дріжджі почнуть "працювати" та з'явиться пишна піна.
В опару додати сіль, цукор, що залишився і просіяти борошно, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло і замісити тісто. Зібрати в грудку, тісто виходить досить щільне, в роботі зручне, до рук сильно не липне.
Миску змастити невеликою кількістю м'якого вершкового масла. Накрити рушником або харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом вдвічі.
Тісто поділити на шість частин. У кожної частини підібрати краї, щоб вийшла акуратна кулька. Викласти кульки на припилену борошном дошку і накривши плівкою залишити в теплі на 10 хвилин.
Робочу поверхню присипати борошном. Кульку тіста розкотити (розтягнути) в тонкий і довгий пласт розміром приблизно 15 на 45 см.
Пласт змастити рівним шаром м'якого вершкового масла, можна це робити рукою або кулінарним пензликом. Для макової начинки молоко з'єднати з цукром та маком. Нанести рівномірним шаром 1/6 частину макової начинки.
Скрутити тісто в рулет по широкій стороні, накрити харчовою плівкою та прибрати убік. Подібно розкотити і скрутити в рулет інші кульки тіста, додаючи їх до першого під плівку.
Рулет розрізати вздовж посередині та з кожної половинки скрутити краффін, щоб шари з маком були зовні.
У форму для маффінів викласти краффіни. Випікати 20-25 хвилин при температурі 180 ºС.
Перемішати та поставити на сильний вогонь, помішуючи до розчинення цукру. Як тільки закипить зменшити вогонь на мінімум і варимо 30-40 хв. періодично помішуючи. Остудити.
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