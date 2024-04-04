Базовий рецепт краффінів замість пасок — покроковий рецепт

Краффіни з маком. Фото: YouTube @evadaren

Крафіни — смачна і красива дріжджова випічка, яка є чимось середнім між мафінами і круасанами. Вони можуть бути як із начинкою, так і без. Рецепт цієї випічки був винайдений у Сан Франциско у пекарні Mr. Holmes Bakehouse.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

молоко 3,2% 280 мл;

борошно 600 г;

цукор 100 г;

розтоплене вершкове масло 100 г;

сіль 1 ч.л;

сухі дріжджі 2 ч. л;

м'яке вершкове масло (для змащування краффінів) 80 г.

Для макової начинки:

мак 300 г;

молоко 300 мл;

цукор 150 г.

Спосіб приготування

У теплому молоці розвести 1 ст. цукру та дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин.

Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Дріжджі почнуть "працювати" та з'явиться пишна піна.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

В опару додати сіль, цукор, що залишився і просіяти борошно, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло і замісити тісто. Зібрати в грудку, тісто виходить досить щільне, в роботі зручне, до рук сильно не липне.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Миску змастити невеликою кількістю м'якого вершкового масла. Накрити рушником або харчовою плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом вдвічі.

Форма для кексів. Фото: YouTube @evadaren

Тісто поділити на шість частин. У кожної частини підібрати краї, щоб вийшла акуратна кулька. Викласти кульки на припилену борошном дошку і накривши плівкою залишити в теплі на 10 хвилин.

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Робочу поверхню присипати борошном. Кульку тіста розкотити (розтягнути) в тонкий і довгий пласт розміром приблизно 15 на 45 см.

Начинка із маку. Фото: YouTube @evadaren

Пласт змастити рівним шаром м'якого вершкового масла, можна це робити рукою або кулінарним пензликом. Для макової начинки молоко з'єднати з цукром та маком. Нанести рівномірним шаром 1/6 частину макової начинки.

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Скрутити тісто в рулет по широкій стороні, накрити харчовою плівкою та прибрати убік. Подібно розкотити і скрутити в рулет інші кульки тіста, додаючи їх до першого під плівку.

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

Рулет розрізати вздовж посередині та з кожної половинки скрутити краффін, щоб шари з маком були зовні.

Приготування крафінів. Фото: YouTube @evadaren

У форму для маффінів викласти краффіни. Випікати 20-25 хвилин при температурі 180 ºС.

Готові крафіни. Фото: YouTube @evadaren

Перемішати та поставити на сильний вогонь, помішуючи до розчинення цукру. Як тільки закипить зменшити вогонь на мінімум і варимо 30-40 хв. періодично помішуючи. Остудити.

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