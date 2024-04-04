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Рецепт мини краффинов с маком к Пасхе

4 апреля 2024 13:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Базовый рецепт краффинов вместо куличей — пошаговый рецепт
Краффины с маком. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Краффины — вкусная и красивая дрожжевая выпечка, которая представляет собой нечто среднее между маффинами и круассанами. Они могут быть как с начинкой, так и без. Рецепт этой выпечки был изобретен в Сан Франциско в пекарне Mr. Holmes Bakehouse. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • молоко 3,2% 280 мл;
  • мука 600 г;
  • сахар 100 г;
  • растопленное сливочное масло 100 г;
  • соль 1 ч.л;
  • сухие дрожжи 2 ч.л;
  • мягкое сливочное масло (для смазывания краффинов)  80 г.

Для маковой начинки:

  • мак 300 г;
  • молоко 300 мл;
  • сахар 150 г.

Способ приготовления 

В теплом молоке развести 1 ст.л. сахара и дрожжи. Оставить на 10-15 минут.

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.

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Добавление муки. Фото: YouTube @evadaren

В опару добавить соль, оставшийся сахар и просеять муку, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и замесить тесто. Собрать в комок, тесто получается довольно плотное, в работе удобное, к рукам сильно не липнет.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Миску смазать небольшим количеством мягкого сливочного масла. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

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Форма для кексов. Фото: YouTube @evadaren

Тесто разделить на шесть частей. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на припыленную мукой доску и накрыв пленкой оставить в тепле на 10 минут.

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Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик теста раскатать (растянуть) в тонкий и длинный пласт — размером примерно 15 на 45 см.

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Начинка из мака. Фото: YouTube @evadaren

Пласт смазать ровным слоем мягкого сливочного масла — можно это делать рукой или кулинарной кисточкой. Для маковой начинки молоко соединить с сахаром и маком. Нанести равномерным слоем 1/6 часть маковой начинки.

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Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста, добавляя их к первому под плёнку.

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Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

Рулет разрезать вдоль посередине и из каждой половинки скрутить краффин, чтобы слои с маком были снаружи.

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Приготовление краффинов. Фото: YouTube @evadaren

В форму для маффинов выложить краффины. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 ºС.

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Готовые краффины. Фото: YouTube @evadaren

Перемешать и поставить на сильный огонь, помешивая до растворения сахара. Как только закипит снизить огонь на минимум и варим 30-40 мин. периодически помешивая. Остудить.

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рецепты
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кулич
выпечка
краффины

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