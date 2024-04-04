Базовый рецепт краффинов вместо куличей — пошаговый рецепт

Рецепт мини краффинов с маком к Пасхе
Краффины — вкусная и красивая дрожжевая выпечка, которая представляет собой нечто среднее между маффинами и круассанами. Они могут быть как с начинкой, так и без. Рецепт этой выпечки был изобретен в Сан Франциско в пекарне Mr. Holmes Bakehouse.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко 3,2% 280 мл;
- мука 600 г;
- сахар 100 г;
- растопленное сливочное масло 100 г;
- соль 1 ч.л;
- сухие дрожжи 2 ч.л;
- мягкое сливочное масло (для смазывания краффинов) 80 г.
Для маковой начинки:
- мак 300 г;
- молоко 300 мл;
- сахар 150 г.
Способ приготовления
В теплом молоке развести 1 ст.л. сахара и дрожжи. Оставить на 10-15 минут.
Дрожжи начнут "работать" и появится пышная пена.
В опару добавить соль, оставшийся сахар и просеять муку, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и замесить тесто. Собрать в комок, тесто получается довольно плотное, в работе удобное, к рукам сильно не липнет.
Миску смазать небольшим количеством мягкого сливочного масла. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
Тесто разделить на шесть частей. У каждой части подобрать края, чтобы получился аккуратный шарик. Выложить шарики на припыленную мукой доску и накрыв пленкой оставить в тепле на 10 минут.
Рабочую поверхность присыпать мукой. Шарик теста раскатать (растянуть) в тонкий и длинный пласт — размером примерно 15 на 45 см.
Пласт смазать ровным слоем мягкого сливочного масла — можно это делать рукой или кулинарной кисточкой. Для маковой начинки молоко соединить с сахаром и маком. Нанести равномерным слоем 1/6 часть маковой начинки.
Скрутить тесто в рулет по широкой стороне, накрыть пищевой пленкой и убрать в сторону. Подобным образом раскатать и скрутить в рулет остальные шарики теста, добавляя их к первому под плёнку.
Рулет разрезать вдоль посередине и из каждой половинки скрутить краффин, чтобы слои с маком были снаружи.
В форму для маффинов выложить краффины. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 ºС.
Перемешать и поставить на сильный огонь, помешивая до растворения сахара. Как только закипит снизить огонь на минимум и варим 30-40 мин. периодически помешивая. Остудить.
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