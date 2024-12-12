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Рецепт млинців від бабусі, яка 40 років працювала в ресторані

12 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Тонкі млинці за рецептом бабусі — секрети кухаря з 40-річним досвідом
Тонкі млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт тонких млинців перевірений часом. Бабуся, яка 40 років пропрацювала в ресторані, ділиться секретами, як зробити млинці ідеально ніжними, смачними та без грудочок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • яйця – 2 шт.;
  • сіль – 1/3 ч.л.;
  • цукор – 3 ст.л.;
  • ванільний цукор – 1 ч.л.;
  • олія – ​​3 ст.л.;
  • борошно – 150 г;
  • молоко – 500 г.

Спосіб приготування

У миску розбиваємо яйця, висипаємо сіль, цукровий пісок та ванільний цукор. Збиваємо яйця з іншими компонентами, вливаємо олію.

рецепт тонких млинців
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Висипаємо частинами у суміш борошно, замішуємо тісто без грудок. Виливаємо в тісто тепле молоко, аналогічно частинами та поступово перемішуємо. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин під рушником у теплі. У сковороді на краплі олії обсмажуємо млинці.

простий рецепт тонких млинців
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Коли з одного боку млинець схопиться, а краї підрум’яняться, можна перевертати на інший бік. Не забувайте перед кожним новим млинцем, перемішувати тісто, щоб борошно не осідало на дно. 

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