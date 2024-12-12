Тонкі млинці за рецептом бабусі — секрети кухаря з 40-річним досвідом

Тонкі млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт тонких млинців перевірений часом. Бабуся, яка 40 років пропрацювала в ресторані, ділиться секретами, як зробити млинці ідеально ніжними, смачними та без грудочок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця – 2 шт.;

сіль – 1/3 ч.л.;

цукор – 3 ст.л.;

ванільний цукор – 1 ч.л.;

олія – ​​3 ст.л.;

борошно – 150 г;

молоко – 500 г.

Спосіб приготування

У миску розбиваємо яйця, висипаємо сіль, цукровий пісок та ванільний цукор. Збиваємо яйця з іншими компонентами, вливаємо олію.

Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Висипаємо частинами у суміш борошно, замішуємо тісто без грудок. Виливаємо в тісто тепле молоко, аналогічно частинами та поступово перемішуємо. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин під рушником у теплі. У сковороді на краплі олії обсмажуємо млинці.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Коли з одного боку млинець схопиться, а краї підрум’яняться, можна перевертати на інший бік. Не забувайте перед кожним новим млинцем, перемішувати тісто, щоб борошно не осідало на дно.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Також ми писали про рецепт лінивих вареників на сніданок — 60 штук за 2 хвилини.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.