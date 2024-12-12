Тонкі млинці за рецептом бабусі — секрети кухаря з 40-річним досвідом

Рецепт млинців від бабусі, яка 40 років працювала в ресторані
Цей рецепт тонких млинців перевірений часом. Бабуся, яка 40 років пропрацювала в ресторані, ділиться секретами, як зробити млинці ідеально ніжними, смачними та без грудочок.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця – 2 шт.;
- сіль – 1/3 ч.л.;
- цукор – 3 ст.л.;
- ванільний цукор – 1 ч.л.;
- олія – 3 ст.л.;
- борошно – 150 г;
- молоко – 500 г.
Спосіб приготування
У миску розбиваємо яйця, висипаємо сіль, цукровий пісок та ванільний цукор. Збиваємо яйця з іншими компонентами, вливаємо олію.
Висипаємо частинами у суміш борошно, замішуємо тісто без грудок. Виливаємо в тісто тепле молоко, аналогічно частинами та поступово перемішуємо. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин під рушником у теплі. У сковороді на краплі олії обсмажуємо млинці.
Коли з одного боку млинець схопиться, а краї підрум’яняться, можна перевертати на інший бік. Не забувайте перед кожним новим млинцем, перемішувати тісто, щоб борошно не осідало на дно.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків
Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.
Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.
Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.
Також ми писали про рецепт лінивих вареників на сніданок — 60 штук за 2 хвилини.
Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.
Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!