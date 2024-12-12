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Рецепт блинов от бабушки, которая 40 лет работала в ресторане

12 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Тонкие блины по рецепту бабушки – секреты повара с 40-летним опытом
Тонкие блины. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт тонких блинов проверен временем. Бабушка, которая 40 лет проработала в ресторане, делится секретами, как сделать блины идеально нежными, вкусными и без комочков.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1/3 ч.л.;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • масло — 3 ст.л.;
  • мука — 150 г;
  • молоко — 500 г.

Способ приготовления

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца с другими компонентами, вливаем растительное масло.

рецепт тонких блинов
Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто без комков. Выливаем в тесто теплое молоко, аналогично частям и постепенно перемешиваем. Оставляем тесто на 15-20 минут под полотенцем в тепле. В сковороде на капле масла обжариваем блины.

простой рецепт тонких блинов
Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Когда с одной стороны блин схватится, а края подрумянятся, можно переворачивать на другую сторону. Не забывайте перед каждым новым блинчиком, перемешивать тесто, чтобы мука не оседала на дно. 

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