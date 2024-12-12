Тонкие блины по рецепту бабушки – секреты повара с 40-летним опытом

Тонкие блины. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт тонких блинов проверен временем. Бабушка, которая 40 лет проработала в ресторане, делится секретами, как сделать блины идеально нежными, вкусными и без комочков.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — 1/3 ч.л.;

сахар — 3 ст.л.;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

масло — 3 ст.л.;

мука — 150 г;

молоко — 500 г.

Способ приготовления

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца с другими компонентами, вливаем растительное масло.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто без комков. Выливаем в тесто теплое молоко, аналогично частям и постепенно перемешиваем. Оставляем тесто на 15-20 минут под полотенцем в тепле. В сковороде на капле масла обжариваем блины.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Когда с одной стороны блин схватится, а края подрумянятся, можно переворачивать на другую сторону. Не забывайте перед каждым новым блинчиком, перемешивать тесто, чтобы мука не оседала на дно.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков.

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Также мы писали о рецепте ленивых вареников на завтрак — 60 штук за 2 минуты.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.