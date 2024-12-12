Тонкие блины по рецепту бабушки – секреты повара с 40-летним опытом

Рецепт блинов от бабушки, которая 40 лет работала в ресторане
Этот рецепт тонких блинов проверен временем. Бабушка, которая 40 лет проработала в ресторане, делится секретами, как сделать блины идеально нежными, вкусными и без комочков.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/3 ч.л.;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- масло — 3 ст.л.;
- мука — 150 г;
- молоко — 500 г.
Способ приготовления
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца с другими компонентами, вливаем растительное масло.
Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто без комков. Выливаем в тесто теплое молоко, аналогично частям и постепенно перемешиваем. Оставляем тесто на 15-20 минут под полотенцем в тепле. В сковороде на капле масла обжариваем блины.
Когда с одной стороны блин схватится, а края подрумянятся, можно переворачивать на другую сторону. Не забывайте перед каждым новым блинчиком, перемешивать тесто, чтобы мука не оседала на дно.
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