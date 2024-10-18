Смачна морква по-корейськи — рецепт бюджетного варіанту смачної закуски

Морква по-корейськи. Фото: Freepik

Морква по-корейськи — це не тільки бюджетна, але й надзвичайно смачна закуска, яка прекрасно поєднується з пюре або кашами. Готується легко і швидко, а результат порадує всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

1 кг моркви;

1 ст.л. солі;

1 ч.л. цукру;

2-3 ст.л. оцту;

2 зубчики часнику;

1 ст.л. приправи для моркви по-корейськи;

0.5 ч.л. червоного перцю;

1 ч.л. чорного перцю;

3 ст.л. олії.

Спосіб приготування

Моркву почистити, помити і натерти на спеціальній тертці для моркви по-корейськи або нарізати тонкими смужками. Покласти в глибоку миску.

Терта морква. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Додати до моркви сіль, цукор, оцет і приправу для моркви по-корейськи. Ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися. Подрібнити часник і додати до моркви разом з червоним і чорним перцем. Перемішати.

Приготування моркви. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На сковороді нагріти 3 столові ложки олії до гарячого стану. Не доводити до кипіння, але олія повинна бути добре розігріта.

Спеції та олія. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Обережно вилити гарячу олію на часник та спеції, що вже додані до моркви. Це активує аромати часнику і спецій. Швидко перемішати моркву, щоб усі інгредієнти з’єдналися. Дати моркві настоятися при кімнатній температурі 1-2 години або поставити в холодильник на кілька годин, щоб вона добре просочилася спеціями та стала хрусткою.

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