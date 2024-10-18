Вкусная морковь по-корейски – рецепт бюджетного варианта вкусной закуски

Морковь по-корейски. Фото: Freepik

Морковь по-корейски — это не только бюджетная, но и вкусная закуска, которая прекрасно сочетается с пюре или кашами. Готовится легко и быстро, а результат обрадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Марія Михальченко.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг моркови;

1 ст.л. соли;

1 ч.л. сахара;

2-3 ст.л. уксуса;

2 зубчика чеснока;

1 ст.л. приправы для моркови по-корейски;

0.5 ч.л. красного перца;

1 ч.л. черного перца;

3 ст.л. растительного масла.

Способ приготовления

Морковь почистить, помыть и натереть на специальной терке для моркови по-корейски или нарезать тонкими полосками. Положить в глубокую миску.

Тертая морковь. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Добавить в морковь соль, сахар, уксус и приправу для моркови по-корейски. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Измельчить чеснок и добавить в морковь вместе с красным и черным перцем. Перемешать.

Приготовление моркови. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На сковороде нагреть 3 столовых ложки масла до горячего состояния. Не доводить до кипения, но масло должно быть хорошо разогрето.

Специи и растительное масло. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Осторожно вылить горячее масло на чеснок и специи, уже добавленные в морковь. Это активирует ароматы чеснока и специи. Быстро перемешайте морковь, чтобы все ингредиенты соединились. Дать моркови настояться при комнатной температуре 1-2 часа или поставить в холодильник на несколько часов, чтобы она хорошо пропиталась специями и стала хрустящей.

Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка", который готовится всего за 15 минут.

Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты, который должен быть в арсенале каждой хозяйки

Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой.