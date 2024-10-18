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Рецепт моркови по-корейски — бюджетно и вкусно, к пюре или каше

18 октября 2024 16:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусная морковь по-корейски – рецепт бюджетного варианта вкусной закуски
Морковь по-корейски. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Морковь по-корейски — это не только бюджетная, но и вкусная закуска, которая прекрасно сочетается с пюре или кашами. Готовится легко и быстро, а результат обрадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам понадобится:

  • 1 кг моркови;
  • 1 ст.л. соли;
  • 1 ч.л. сахара;
  • 2-3 ст.л. уксуса;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст.л. приправы для моркови по-корейски;
  • 0.5 ч.л. красного перца;
  • 1 ч.л. черного перца;
  • 3 ст.л. растительного масла.

Способ приготовления

Морковь почистить, помыть и натереть на специальной терке для моркови по-корейски или нарезать тонкими полосками. Положить в глубокую миску.

рецепт моркови по-корейски
Тертая морковь. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Добавить в морковь соль, сахар, уксус и приправу для моркови по-корейски. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Измельчить чеснок и добавить в морковь вместе с красным и черным перцем. Перемешать.

простой рецепт моркови по-корейски
Приготовление моркови. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На сковороде нагреть 3 столовых ложки масла до горячего состояния. Не доводить до кипения, но масло должно быть хорошо разогрето.

вкусный рецепт моркови по-корейски
Специи и растительное масло. Фото: скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Осторожно вылить горячее масло на чеснок и специи, уже добавленные в морковь. Это активирует ароматы чеснока и специи. Быстро перемешайте морковь, чтобы все ингредиенты соединились. Дать моркови настояться при комнатной температуре 1-2 часа или поставить в холодильник на несколько часов, чтобы она хорошо пропиталась специями и стала хрустящей.

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