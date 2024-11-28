Рецепт на святковий стіл — смачні закуски з шпротами та лавашем

Рецепт на святковий стіл — знадобиться банка шпротів та лаваш
Цей рецепт стане справжньою знахідкою для святкового столу! За допомогою банки шпротів і лаваша ви зможете приготувати смачну та ефектну закуску, яка обов'язково приверне увагу гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- шпроти 360 г;
- лаваш 2 листи;
- плавлені сирки 180 г;
- яйця варені 2 шт.;
- майонез 2 ст.л.;
- сіль ⅓ ч.л.;
- часник 2 зубчики;
- огірок 1 шт.;
- кріп пучок.
Спосіб приготування
Видаляємо зі шпротів хвостики, плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Натираємо також дрібно сир та варені яйця, змішуємо їх.
До сирно-яєчної суміші додаємо майонез, сіль, чорний перець до смаку, пропускаємо через прес зубчики часнику та перемішуємо.
Змащуємо поверхню кожного лаваша цією яєчно-сирною сумішшю. Нарізаємо дуже тонкими поздовжніми пластинами огірок і викладаємо ці пластини на лаваш, покритий яєчно-сирною масою. Шинкуємо кріп і посипаємо ним верхівку лаваша, туди ж кладемо шпроти. Змащуємо кінці кожного лаваша майонезом та згортаємо листи начинкою всередину.
Замотуємо рулети у харчову плівку та прибираємо в холодильник на 1 годину. Залишається лише нарізати рулет на порційні шматочки та подавати до столу. Виходить оригінальна та смачна страва для закуски.
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