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Рецепт на святковий стіл — знадобиться банка шпротів та лаваш

28 листопада 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт на святковий стіл — смачні закуски з шпротами та лавашем
Закуска з лаваша. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для святкового столу! За допомогою банки шпротів і лаваша ви зможете приготувати смачну та ефектну закуску, яка обов'язково приверне увагу гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • шпроти 360 г;
  • лаваш 2 листи;
  • плавлені сирки 180 г;
  • яйця варені 2 шт.;
  • майонез 2 ст.л.;
  • сіль ⅓ ч.л.;
  • часник 2 зубчики;
  • огірок 1 шт.;
  • кріп пучок.

Спосіб приготування

Видаляємо зі шпротів хвостики, плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Натираємо також дрібно сир та варені яйця, змішуємо їх.

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Лаваш та огірок. Фото: smachnenke.com.ua

До сирно-яєчної суміші додаємо майонез, сіль, чорний перець до смаку, пропускаємо через прес зубчики часнику та перемішуємо.

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Начинка з шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Змащуємо поверхню кожного лаваша цією яєчно-сирною сумішшю. Нарізаємо дуже тонкими поздовжніми пластинами огірок і викладаємо ці пластини на лаваш, покритий яєчно-сирною масою. Шинкуємо кріп і посипаємо ним верхівку лаваша, туди ж кладемо шпроти. Змащуємо кінці кожного лаваша майонезом та згортаємо листи начинкою всередину.

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Лаваш з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Замотуємо рулети у харчову плівку та прибираємо в холодильник на 1 годину. Залишається лише нарізати рулет на порційні шматочки та подавати до столу. Виходить оригінальна та смачна страва для закуски.

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