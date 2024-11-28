Рецепт на праздничный стол – вкусные закуски со шпротами и лавашом

Закуска из лаваша. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой для праздничного стола! С помощью банки шпротов и лаваша вы сможете приготовить вкусную и эффектную закуску, которая привлечет внимание гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

шпроты 360 г;

лаваш 2 листа;

плавленые сырки 180 г;

яйца вареные 2 шт.;

майонез 2 ст.л.;

соль ⅓ ч.л.;

чеснок 2 зубчика;

огурец 1 шт.;

укроп пучок.

Способ приготовления

Удаляем из шпротов хвостики, плавленый сыр натираем на мелкой терке. Натираем также мелко сыр и вареные яйца, смешиваем их.

Лаваш и огурец. Фото: smachnenke.com.ua

К сырной смеси добавляем майонез, соль, черный перец по вкусу, пропускаем через пресс зубчики чеснока и перемешиваем.

Начинка со шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Смазываем поверхность каждого лаваша этой яично-сырной смесью. Нарезаем очень тонкими продольными пластинами огурец и выкладываем эти пластины на лаваш, покрытый яично-сырной массой. Шинкуем укроп и посыпаем им верхушку лаваша, туда же кладем шпроты. Смазываем концы каждого лаваша майонезом и сворачиваем листы начинкой внутрь.

Лаваш с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Заматываем рулеты в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час. Остается только нарезать рулет на порционные кусочки и подавать на стол. Получается оригинальное и вкусное блюдо для закуски.

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