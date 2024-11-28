Рецепт на праздничный стол – вкусные закуски со шпротами и лавашом

Рецепт на праздничный стол — понадобится банка шпротов и лаваш
Этот рецепт станет настоящей находкой для праздничного стола! С помощью банки шпротов и лаваша вы сможете приготовить вкусную и эффектную закуску, которая привлечет внимание гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- шпроты 360 г;
- лаваш 2 листа;
- плавленые сырки 180 г;
- яйца вареные 2 шт.;
- майонез 2 ст.л.;
- соль ⅓ ч.л.;
- чеснок 2 зубчика;
- огурец 1 шт.;
- укроп пучок.
Способ приготовления
Удаляем из шпротов хвостики, плавленый сыр натираем на мелкой терке. Натираем также мелко сыр и вареные яйца, смешиваем их.
К сырной смеси добавляем майонез, соль, черный перец по вкусу, пропускаем через пресс зубчики чеснока и перемешиваем.
Смазываем поверхность каждого лаваша этой яично-сырной смесью. Нарезаем очень тонкими продольными пластинами огурец и выкладываем эти пластины на лаваш, покрытый яично-сырной массой. Шинкуем укроп и посыпаем им верхушку лаваша, туда же кладем шпроты. Смазываем концы каждого лаваша майонезом и сворачиваем листы начинкой внутрь.
Заматываем рулеты в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час. Остается только нарезать рулет на порционные кусочки и подавать на стол. Получается оригинальное и вкусное блюдо для закуски.
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