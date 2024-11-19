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Рецепт на Святвечір — смачна кутя з пшениці на Різдво

19 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт традиційної куті з пшениці на Святвечір — смачна страва до Різдва
Смачна кутя. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Святвечір неможливо уявити без традиційної куті — символу багатства, миру та єдності родини. Пропонуємо простий та смачний рецепт куті з пшениці, який збере всю сім’ю за різдвяним столом. Дізнайтеся, як правильно її приготувати, щоб додати святу тепла та затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • пшениця — 2 стакани;
  • мак — 50 г;
  • горіхи — 50 г;
  • мед — 1 столова ложка;
  • вода — 4 стакани. 

Спосіб приготування 

Очищена, нешліфована пшениця 2-3 години напарюється в печі, або в духовці, або на печі. Головне, щоб вона зварилася, але не розварилася.  

Поки готується зерно, відбувається ще один невід’ємний ритуал — підготовлюється  мак для куті. Для цього береться макітра та макогін і перетирається вже запарений мак, поки він не пустить молочко. Цей старий спосіб, хоч і фізично виснажливий, порівняно з сучасними методами, але придає певної автентичності загальному процесу, створює колоритну атмосферу в оселі і відповідний настрій під час підготовки до святої вечері. 

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Приготування маку. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Ще в кутю додають горіхи, мед  і регулюють густину гарячою водою або узваром. 

Скільки часу вариться кутя

Пшениця для куті вариться приблизно 2-3 години, поки зерна не стануть м'якими, але не розваряться. Зерно вариться на маленькому вогні. Іноді кутю ставлять в піч, де вона там може запарюватися 3-4 години. 

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Приготування пшениці. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Скільки води потрібно на кутю

На стакан зерна потрібно додати два стакани води. Але якщо зерно стоїть на великому вогні і вода швидко випаровується, то можна підливати ще, поки пшениця не стане м'якою. Наприкінці, коли всі інгредієнти додані до страви, кутю можна відрегулювати.

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Готова кутя. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про секрети вареників з передбаченнями на Святий вечір та Різдво. Які приємні "сюрпризи" можна вкласти в вареник та як їх розшифрувати. 

А також ви можете дізнатися про головні українські традиції різдвяних свят, коли та кому можна колядувати, засівати та щедрувати.

рецепти Різдво Різдвяний піст пшениця Щедра кутя

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