Рецепт традиційної куті з пшениці на Святвечір — смачна страва до Різдва

Смачна кутя. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Святвечір неможливо уявити без традиційної куті — символу багатства, миру та єдності родини. Пропонуємо простий та смачний рецепт куті з пшениці, який збере всю сім’ю за різдвяним столом. Дізнайтеся, як правильно її приготувати, щоб додати святу тепла та затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

пшениця — 2 стакани;

мак — 50 г;

горіхи — 50 г;

мед — 1 столова ложка;

вода — 4 стакани.

Спосіб приготування

Очищена, нешліфована пшениця 2-3 години напарюється в печі, або в духовці, або на печі. Головне, щоб вона зварилася, але не розварилася.

Поки готується зерно, відбувається ще один невід’ємний ритуал — підготовлюється мак для куті. Для цього береться макітра та макогін і перетирається вже запарений мак, поки він не пустить молочко. Цей старий спосіб, хоч і фізично виснажливий, порівняно з сучасними методами, але придає певної автентичності загальному процесу, створює колоритну атмосферу в оселі і відповідний настрій під час підготовки до святої вечері.

Приготування маку. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Ще в кутю додають горіхи, мед і регулюють густину гарячою водою або узваром.

Скільки часу вариться кутя

Пшениця для куті вариться приблизно 2-3 години, поки зерна не стануть м'якими, але не розваряться. Зерно вариться на маленькому вогні. Іноді кутю ставлять в піч, де вона там може запарюватися 3-4 години.

Приготування пшениці. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Скільки води потрібно на кутю

На стакан зерна потрібно додати два стакани води. Але якщо зерно стоїть на великому вогні і вода швидко випаровується, то можна підливати ще, поки пшениця не стане м'якою. Наприкінці, коли всі інгредієнти додані до страви, кутю можна відрегулювати.

Готова кутя. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про секрети вареників з передбаченнями на Святий вечір та Різдво. Які приємні "сюрпризи" можна вкласти в вареник та як їх розшифрувати.

А також ви можете дізнатися про головні українські традиції різдвяних свят, коли та кому можна колядувати, засівати та щедрувати.