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Рецепт на сочельник — вкусная кутья из пшеницы на Рождество

19 ноября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт традиционной кутьи из пшеницы на сочельник — вкусное блюдо к Рождеству
Вкусно кутья. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сочельник невозможно представить без традиционного кутьи — символа богатства, мира и единства семьи. Предлагаем простой и вкусный рецепт кутьи из пшеницы, который соберет всю семью за рождественским столом. Узнайте, как правильно ее приготовить, чтобы добавить празднику тепла и уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • пшеница — 2 стакана;
  • мак — 50 г;
  • орехи — 50 г;
  • мед — 1 столовая ложка;
  • вода — 4 стакана.

Способ приготовления

Очищенная, нешлифованная пшеница 2-3 часа напаривается в печи или в духовке, или на плите. Главное, чтобы она сварилась, но не разварилась.

Пока готовится зерно, проходит еще один неотъемлемый ритуал — подготавливается мак для кутьи. Для этого берется макитра и макогон и перетирается уже запаренный мак, пока он не пустит молочко. Этот старый способ, хоть и физически изнурительный, по сравнению с современными методами, но придающий определенной подлинности общему процессу, создающий колоритную атмосферу в доме и соответствующее настроение во время подготовки к святому ужину.

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Приготовление мака. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Еще в кутью добавляют орехи, мед и регулируют плотность горячей водой или компотом.

Сколько времени варится кутья

Пшеница для кутьи варится примерно 2-3 часа, пока зерна не станут мягкими, но не разварятся. Зерно варится на маленьком огне. Иногда кутью ставят в печь, где она там может запариваться 3-4 часа.

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Приготовление пшеницы. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Сколько воды нужно на кутью

На стакан зерна нужно добавить два стакана воды. Но если зерно стоит на большом огне и вода быстро улетучивается, то можно подливать еще, пока пшеница не станет мягкой. В конце, когда все ингредиенты добавлены в блюдо, кутью можно отрегулировать.

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Готовая кутья. Фото: Скриншот YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о секретах вареников с предсказаниями на Святвечер и Рождество. Какие приятные сюрпризы можно вложить в вареник и как их расшифровать.

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рецепты Рождество Рождественский пост пшеница Щедрая кутья

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00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

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00:14 Ребров выразил соболезнования семьям погибших в Сумах и Одессе

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