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Рецепт найсмачнішої картоплі — Оджахурі з м'ясом по-грузинськи

13 січня 2025 05:28
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт найсмачнішої картоплі — Оджахурі з м'ясом по-грузинськи
Оджахурі з м'ясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте смачний рецепт картоплі? Оджахурі з м'ясом по-грузинськи — це страва, яка поєднує смачну картоплю, ніжне м'ясо та ароматні спеції. Приготувати її дуже просто, а результат вражає — ситно, смачно та з грузинським акцентом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • м’ясо — 500 г;
  • картопля — 1 кг;
  • цибуля — 1-2 шт.;
  • часник — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • гострий перець — за смаком;
  • хмелі-сунелі — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження. 

Для маринада:

  • аджика — 1.5 ч.л.;
  • соєвий соус — 100 мл.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — за смаком. 

Спосіб приготування 

Замаринувати м’ясо як на шашлик і залишити на 12 годин. Додати аджику, цибулю та соєвий соус до м’яса.

м’ясо з картоплею
М’ясо в спеціях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати картоплю такими шматками, як м’ясо, приправити спеціями, влити трохи олії і перемішати. Викласти картоплю у деко на пергаменті та запікати до повної готовності.

оджахурі з м'ясом по грузинськи
Картопля в спеціях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти м’ясо по шматку у сковорідку та підсмажити. Готове м’ясо забрати. Нарізати цибулю і дрібно порізати часник.

рецепт оджахурі з м'ясом по грузинськи
М’ясо на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На місці, де готувалося м’ясо, спершу до півготовності підсмажити цибулю, додати часник і готувати ще 1-2 хвилини. Вкинути готову картоплю, м’ясо і смажити ще 5 хвилин.

Раніше ми писали, скільки потрібно варити сочевицю — простий рецепт приготування. 

Також радимо ознайомитися з рецептом хумусу із сочевиці — смачна та корисна страва, яка підвищує гемоглобін. 

Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.

Звернуть увагу на пісний рецепт дуже смачної страви — котлети із сочевиці.

рецепти м'ясо картопля гарнір грузинська кухня

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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