Рецепт найсмачнішої картоплі — Оджахурі з м'ясом по-грузинськи

Оджахурі з м'ясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шукаєте смачний рецепт картоплі? Оджахурі з м'ясом по-грузинськи — це страва, яка поєднує смачну картоплю, ніжне м'ясо та ароматні спеції. Приготувати її дуже просто, а результат вражає — ситно, смачно та з грузинським акцентом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

м’ясо — 500 г;

картопля — 1 кг;

цибуля — 1-2 шт.;

часник — за смаком;

паприка — за смаком;

гострий перець — за смаком;

хмелі-сунелі — за смаком;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Для маринада:

аджика — 1.5 ч.л.;

соєвий соус — 100 мл.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Замаринувати м’ясо як на шашлик і залишити на 12 годин. Додати аджику, цибулю та соєвий соус до м’яса.

М’ясо в спеціях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати картоплю такими шматками, як м’ясо, приправити спеціями, влити трохи олії і перемішати. Викласти картоплю у деко на пергаменті та запікати до повної готовності.

Картопля в спеціях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти м’ясо по шматку у сковорідку та підсмажити. Готове м’ясо забрати. Нарізати цибулю і дрібно порізати часник.

М’ясо на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На місці, де готувалося м’ясо, спершу до півготовності підсмажити цибулю, додати часник і готувати ще 1-2 хвилини. Вкинути готову картоплю, м’ясо і смажити ще 5 хвилин.



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