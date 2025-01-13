Рецепт найсмачнішої картоплі — Оджахурі з м'ясом по-грузинськи
Шукаєте смачний рецепт картоплі? Оджахурі з м'ясом по-грузинськи — це страва, яка поєднує смачну картоплю, ніжне м'ясо та ароматні спеції. Приготувати її дуже просто, а результат вражає — ситно, смачно та з грузинським акцентом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 500 г;
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 1-2 шт.;
- часник — за смаком;
- паприка — за смаком;
- гострий перець — за смаком;
- хмелі-сунелі — за смаком;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Для маринада:
- аджика — 1.5 ч.л.;
- соєвий соус — 100 мл.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Замаринувати м’ясо як на шашлик і залишити на 12 годин. Додати аджику, цибулю та соєвий соус до м’яса.
Нарізати картоплю такими шматками, як м’ясо, приправити спеціями, влити трохи олії і перемішати. Викласти картоплю у деко на пергаменті та запікати до повної готовності.
Викласти м’ясо по шматку у сковорідку та підсмажити. Готове м’ясо забрати. Нарізати цибулю і дрібно порізати часник.
На місці, де готувалося м’ясо, спершу до півготовності підсмажити цибулю, додати часник і готувати ще 1-2 хвилини. Вкинути готову картоплю, м’ясо і смажити ще 5 хвилин.
Раніше ми писали, скільки потрібно варити сочевицю — простий рецепт приготування.
Також радимо ознайомитися з рецептом хумусу із сочевиці — смачна та корисна страва, яка підвищує гемоглобін.
Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.
Звернуть увагу на пісний рецепт дуже смачної страви — котлети із сочевиці.
Читайте Новини.LIVE!