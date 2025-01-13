Рецепт самого вкусного картофеля — Оджахури с мясом по-грузински

Оджахури с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ищете вкусный рецепт картофеля? Оджахури с мясом по-грузински — это блюдо, которое сочетает вкусный картофель, нежное мясо и ароматные специи. Приготовить его очень просто, а результат впечатляет — сытно, вкусно и с грузинским акцентом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

мясо’ — 500 г;

картофель — 1 кг;

лук — 1-2 шт.

чеснок — по вкусу;

паприка — по вкусу;

острый перец — по вкусу;

хмели-сунели — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло — для жарки;

Для маринада:

аджика — 1.5 ч.л.;

соевый соус — 100 мл.;

лук — 1 шт.

соль — по вкусу;

Способ приготовления;

Замариновать мясо как на шашлык и оставить на 12 часов. Добавить аджику, лук и соевый соус к мясу.

Мясо в специях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать картофель такими же кусками, как мясо, приправить специями, влить немного масла и перемешать. Выложить картофель в противень на пергаменте и запекать до полной готовности.

Картофель в специях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить мясо на сковородку и поджарить. Готовое мясо убрать. Нарезать лук и мелко порезать чеснок.

Мясо на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На сковороде, где готовилось мясо, сперва до полуготовности поджарить лук, добавить чеснок и готовить еще 1-2 минуты. Добавить готовый картофель, мясо и жарить еще 5 минут.

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