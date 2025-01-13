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Рецепт самой вкусной картошки — Оджахури с мясом по-грузински

13 января 2025 05:28
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт самого вкусного картофеля — Оджахури с мясом по-грузински
Оджахури с мясом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете вкусный рецепт картофеля? Оджахури с мясом по-грузински — это блюдо, которое сочетает вкусный картофель, нежное мясо и ароматные специи. Приготовить его очень просто, а результат впечатляет — сытно, вкусно и с грузинским акцентом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мясо’ — 500 г;
  • картофель — 1 кг;
  • лук — 1-2 шт.
  • чеснок — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • острый перец — по вкусу;
  • хмели-сунели — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки;

Для маринада:

  • аджика — 1.5 ч.л.;
  • соевый соус — 100 мл.;
  • лук — 1 шт.
  • соль — по вкусу;

Способ приготовления;

Замариновать мясо как на шашлык и оставить на 12 часов. Добавить аджику, лук и соевый соус к мясу.

мясо с картошкой
Мясо в специях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать картофель такими же кусками, как мясо, приправить специями, влить немного масла и перемешать. Выложить картофель в противень на пергаменте и запекать до полной готовности.

оджахури с мясом по грузински
Картофель в специях. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить мясо на сковородку и поджарить. Готовое мясо убрать. Нарезать лук и мелко порезать чеснок.

рецепт оджахури с мясом по грузински
Мясо на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На сковороде, где готовилось мясо, сперва до полуготовности поджарить лук, добавить чеснок и готовить еще 1-2 минуты. Добавить готовый картофель, мясо и жарить еще 5 минут.

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рецепты мясо картошка гарнир грузинская кухня

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03:55 Стало известно, сколько ПВО сбила вражеских целей за неделю

03:26 "Азов" ищет людей, которые умело фотографируют — вакансия в полку

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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