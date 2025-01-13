Рецепт самого вкусного картофеля — Оджахури с мясом по-грузински

Рецепт самой вкусной картошки — Оджахури с мясом по-грузински
Ищете вкусный рецепт картофеля? Оджахури с мясом по-грузински — это блюдо, которое сочетает вкусный картофель, нежное мясо и ароматные специи. Приготовить его очень просто, а результат впечатляет — сытно, вкусно и с грузинским акцентом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- мясо’ — 500 г;
- картофель — 1 кг;
- лук — 1-2 шт.
- чеснок — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- острый перец — по вкусу;
- хмели-сунели — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки;
Для маринада:
- аджика — 1.5 ч.л.;
- соевый соус — 100 мл.;
- лук — 1 шт.
- соль — по вкусу;
Способ приготовления;
Замариновать мясо как на шашлык и оставить на 12 часов. Добавить аджику, лук и соевый соус к мясу.
Нарезать картофель такими же кусками, как мясо, приправить специями, влить немного масла и перемешать. Выложить картофель в противень на пергаменте и запекать до полной готовности.
Выложить мясо на сковородку и поджарить. Готовое мясо убрать. Нарезать лук и мелко порезать чеснок.
На сковороде, где готовилось мясо, сперва до полуготовности поджарить лук, добавить чеснок и готовить еще 1-2 минуты. Добавить готовый картофель, мясо и жарить еще 5 минут.
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