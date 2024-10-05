Обліпиха з медом на зиму для імунітету — покроковий рецепт заготовки

Обліпиха та мед. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

Шукаєте спосіб підтримати імунітет взимку? Спробуйте приготувати напій з обліпихи та меду — натуральний засіб, який допоможе зміцнити захисні сили організму в холодний сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сім'я Григоряк.

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Вам знадобиться:

обліпиха 2 банки по 0,5;

мед 0,5 банка (або 300 г).

Спосіб приготування

Обліпиху потрібно помити, прибрати зайві гілочки та просушити.

Обліпиха та блендер. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

Обліпиху потрібно перебити блендером. На 1 л банку обліпихи потрібно додати 300 г меду, все перемішати.

Приготування напою. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

Обліпиху розлити в банки та закрити. Зберігати в холодильнику.

Заготівля на зиму. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

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