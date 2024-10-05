Обліпиха з медом на зиму для імунітету — покроковий рецепт заготовки

Рецепт напою для імунітету на зиму — обліпиха з медом
Шукаєте спосіб підтримати імунітет взимку? Спробуйте приготувати напій з обліпихи та меду — натуральний засіб, який допоможе зміцнити захисні сили організму в холодний сезон.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сім'я Григоряк.
Вам знадобиться:
- обліпиха 2 банки по 0,5;
- мед 0,5 банка (або 300 г).
Спосіб приготування
Обліпиху потрібно помити, прибрати зайві гілочки та просушити.
Обліпиху потрібно перебити блендером. На 1 л банку обліпихи потрібно додати 300 г меду, все перемішати.
Обліпиху розлити в банки та закрити. Зберігати в холодильнику.
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