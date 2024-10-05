Облепиха с медом на зиму для иммунитета — пошаговый рецепт заготовки

Рецепт напитка для иммунитета на зиму — облепиха с медом
Ищете способ поддержать иммунитет зимой? Попытайтесь приготовить напиток из облепихи и меда — натуральное средство, которое поможет укрепить защитные силы организма в холодный сезон.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Семья Григоряк.
Вам понадобится:
- облепиха 2 банка по 0,5;
- мед 0,5 банка (или 300 г).
Способ приготовления
Облепиху нужно помыть, убрать лишние веточки и просушить.
Облепиху нужно перебить блендером. На 1 л облепихи нужно добавить 300 г меда, все перемешать.
Облепиху разлить в банки и закрыть. Хранить в холодильнике.
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