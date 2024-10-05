Облепиха с медом на зиму для иммунитета — пошаговый рецепт заготовки

Облепиха и мед. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

Ищете способ поддержать иммунитет зимой? Попытайтесь приготовить напиток из облепихи и меда — натуральное средство, которое поможет укрепить защитные силы организма в холодный сезон.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Семья Григоряк.

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Вам понадобится:

облепиха 2 банка по 0,5;

мед 0,5 банка (или 300 г).

Способ приготовления

Облепиху нужно помыть, убрать лишние веточки и просушить.

Облепиха и блендер. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

Облепиху нужно перебить блендером. На 1 л облепихи нужно добавить 300 г меда, все перемешать.

Приготовление напитка. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

Облепиху разлить в банки и закрыть. Хранить в холодильнике.

Заготовка на зиму. Фото: Скриншот YouTube @GVLOG

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