Як приготувати торт без випічки – покроковий рецепт.

Рецепт неймовірно смачного торта снікерс за 15 хвилин — без випічки та без духовки
Торт без випікання за 15 хвилин. Дуже смачний торт Снікерс без випічки та без духовки. Ідеальне поєднання ніжного вершкового крему з карамеллю, арахісом та шоколадним печивом. Готується дуже швидко та просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- шоколадне печиво 300 г;
- вершкове масло 90 г;
- какао 1 ст. л.
- молоко 100 г (якщо хочете, щоб шоколадні коржі були вологі та краще тримали форму).
Для крему:
- вершковий сир маскарпоне 500 г;
- цукрова пудра 30 г або до смаку;
- жирні вершки 150 г (жирність від 33%).
Для карамелі:
- цукор 140 г;
- жирні вершки 150 г (жирність від 33%);
- вершкове масло 40 г;
- обсмажений арахіс 150 г.
Спосіб приготування
Подрібнити шоколадне печиво за допомогою блендера або качалки.
Додати розтоплене вершкове масло та какао. Якщо хочете, щоб шоколадні коржі були вологі та краще тримали форму, то додайте молоко.
Збити вершковий сир, вершки та цукрову пудру. Вершковий сир та вершки повинні бути дуже холодні.
Викласти половину крихти у форму, ущільнити за допомогою склянки. Викласти зверху половину крему, знову половину крихти та половину крему. Поставити торт у холодильник.
Для карамелі потрібна каструля з високими стінками та товстим дном, щоб розплавити цукор. Розплавити цукор на невеликому вогні.
Паралельно нагріти вершки. Додати вершкове масло та вершки, варити карамель, постійно помішуючи, поки карамель не стане однорідною.
Додати арахіс у карамель. Дати карамелі охолонути до кімнатної температури.
Вилити карамель на торт. Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник на 3-4 години або на ніч.
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