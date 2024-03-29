Як приготувати торт без випічки – покроковий рецепт.

Торт снікерс. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт без випікання за 15 хвилин. Дуже смачний торт Снікерс без випічки та без духовки. Ідеальне поєднання ніжного вершкового крему з карамеллю, арахісом та шоколадним печивом. Готується дуже швидко та просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

шоколадне печиво 300 г;

вершкове масло 90 г;

какао 1 ст. л.

молоко 100 г (якщо хочете, щоб шоколадні коржі були вологі та краще тримали форму).

Для крему:

вершковий сир маскарпоне 500 г;

цукрова пудра 30 г або до смаку;

жирні вершки 150 г (жирність від 33%).

Для карамелі:

цукор 140 г;

жирні вершки 150 г (жирність від 33%);

вершкове масло 40 г;

обсмажений арахіс 150 г.

Спосіб приготування

Подрібнити шоколадне печиво за допомогою блендера або качалки.

Подрібнене печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати розтоплене вершкове масло та какао. Якщо хочете, щоб шоколадні коржі були вологі та краще тримали форму, то додайте молоко.

Вершковий сир та вершки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити вершковий сир, вершки та цукрову пудру. Вершковий сир та вершки повинні бути дуже холодні.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти половину крихти у форму, ущільнити за допомогою склянки. Викласти зверху половину крему, знову половину крихти та половину крему. Поставити торт у холодильник.

Вершкове масло та карамель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для карамелі потрібна каструля з високими стінками та товстим дном, щоб розплавити цукор. Розплавити цукор на невеликому вогні.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Паралельно нагріти вершки. Додати вершкове масло та вершки, варити карамель, постійно помішуючи, поки карамель не стане однорідною.

Торт снікерс. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати арахіс у карамель. Дати карамелі охолонути до кімнатної температури.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити карамель на торт. Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник на 3-4 години або на ніч.

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