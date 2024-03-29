Как приготовить торт без выпечки — пошаговый рецепт.

Торт сникерс. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт без выпечки за 15 минут. Очень вкусный торт Сникерс без выпечки и без духовки. Идеальное сочетание нежного сливочного крема с карамелью, арахисом и шоколадным печеньем. Готовится очень быстро и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

шоколадное печенье 300 г;

сливочное масло 90 г;

какао 1 ст. л.;

молоко 100 г (если хотите, чтобы шоколадные коржи были влажные и лучше держали форму).

Для крема:

сливочный сыр маскарпоне 500 г;

сахарная пудра 30 г или по вкусу;

жирные сливки 150 г (жирность от 33%).

Для карамели:

сахар 140 г;

жирные сливки 150 г (жирность от 33%);

сливочное масло 40 г;

обжаренный арахис 150 г.

Способ приготовления

Измельчить шоколадное печенье при помощи блендера или скалки.

Измельченное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растопленное сливочное масло и какао. Если хотите, чтобы шоколадные коржи были влажные и лучше держали форму, то добавьте молоко.

Сливочный сыр и сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Сливочный сыр и сливки должны быть очень холодные.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить половину крошки в форму, уплотнить при помощи стакана. Выложить сверху половину крема, снова половина крошки и половина крема. Поставить торт в холодильник.

Сливочное масло и карамель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для карамели нужна кастрюля с высокими стенками и толстым дном, чтобы расплавить сахар. Расплавить сахар на маленьком огне.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Параллельно нагреть сливки. Добавить сливочное масло и сливки, варить карамель, постоянно помешивая, пока карамель не станет однородной.

Торт сникерс. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить арахис в карамель. Дать карамели остыть до комнатной температуры.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить карамель на торт. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

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