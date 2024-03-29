Как приготовить торт без выпечки — пошаговый рецепт.

Рецепт невероятно вкусного торта сникерс за 15 минут — без выпечки и без духовки
Торт без выпечки за 15 минут. Очень вкусный торт Сникерс без выпечки и без духовки. Идеальное сочетание нежного сливочного крема с карамелью, арахисом и шоколадным печеньем. Готовится очень быстро и просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- шоколадное печенье 300 г;
- сливочное масло 90 г;
- какао 1 ст. л.;
- молоко 100 г (если хотите, чтобы шоколадные коржи были влажные и лучше держали форму).
Для крема:
- сливочный сыр маскарпоне 500 г;
- сахарная пудра 30 г или по вкусу;
- жирные сливки 150 г (жирность от 33%).
Для карамели:
- сахар 140 г;
- жирные сливки 150 г (жирность от 33%);
- сливочное масло 40 г;
- обжаренный арахис 150 г.
Способ приготовления
Измельчить шоколадное печенье при помощи блендера или скалки.
Добавить растопленное сливочное масло и какао. Если хотите, чтобы шоколадные коржи были влажные и лучше держали форму, то добавьте молоко.
Взбить сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Сливочный сыр и сливки должны быть очень холодные.
Выложить половину крошки в форму, уплотнить при помощи стакана. Выложить сверху половину крема, снова половина крошки и половина крема. Поставить торт в холодильник.
Для карамели нужна кастрюля с высокими стенками и толстым дном, чтобы расплавить сахар. Расплавить сахар на маленьком огне.
Параллельно нагреть сливки. Добавить сливочное масло и сливки, варить карамель, постоянно помешивая, пока карамель не станет однородной.
Добавить арахис в карамель. Дать карамели остыть до комнатной температуры.
Вылить карамель на торт. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
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