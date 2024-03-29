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Рецепт невероятно вкусного торта сникерс за 15 минут — без выпечки и без духовки

29 марта 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить торт без выпечки — пошаговый рецепт.
Торт сникерс. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Торт без выпечки за 15 минут. Очень вкусный торт Сникерс без выпечки и без духовки. Идеальное сочетание нежного сливочного крема с карамелью,  арахисом и шоколадным печеньем. Готовится очень быстро и просто. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • шоколадное печенье  300 г;
  • сливочное масло 90 г;
  • какао 1 ст. л.;
  • молоко 100 г (если хотите, чтобы шоколадные коржи были влажные и лучше держали форму).

Для крема:

  • сливочный сыр маскарпоне 500 г;
  • сахарная пудра 30 г или по вкусу;
  • жирные сливки 150 г (жирность от 33%).

Для карамели:

  • сахар 140 г;
  • жирные сливки 150 г (жирность от 33%);
  • сливочное масло 40 г;
  • обжаренный арахис 150 г. 

Способ приготовления 

Измельчить шоколадное печенье при помощи блендера или скалки. 

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Измельченное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растопленное сливочное масло и какао. Если хотите, чтобы шоколадные коржи были влажные и лучше держали форму, то добавьте молоко.

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Сливочный сыр и сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Сливочный сыр и сливки должны быть очень холодные.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить половину крошки в форму, уплотнить при помощи стакана. Выложить сверху половину крема, снова половина крошки и половина крема. Поставить торт в холодильник.

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Сливочное масло и карамель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для карамели нужна кастрюля с высокими стенками и толстым дном, чтобы расплавить сахар. Расплавить сахар на маленьком огне.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Параллельно нагреть сливки. Добавить сливочное масло и сливки, варить карамель, постоянно помешивая, пока карамель не станет однородной.

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Торт сникерс. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить арахис в карамель. Дать карамели остыть до комнатной температуры. 

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить карамель на торт. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

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шоколадный торт

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