Як приготувати кабачкову лазанню — простий покроковий рецепт

Рецепт неймовірно смачної кабачкової лазаньї
Простий рецепт кабачкової лазаньї. Готується дуже просто, але ця страва вас точно здивує своїм смаком та оригінальністю.
Рецепт обулікували Instagram на сторінці diali_cooking.
Вам знадобиться:
- 2 цибулини (200-250 г);
- 15-20 г рослинної олії;
- 400г помідорів (або помідора у власному соку);
- сіль, перець, копчена паприка;
- 220 г сиру (краще моцарелла + твердий сир);
- 500-600г фаршу (курячого або телячого);
- 3 зубчики часнику;
- 750 г кабачка.
Спосіб приготування
Нарізаємо цибулю і часник, обсмажуємо на олії 3 хвилини. Додаємо фарш, спеції, сіль, перець, копчену паприку. Перемішуємо та смажимо 7 хвилин.
Додаємо або томати у своєму соку, або перемелені в пюре соковиті помідори. Все вимішуємо та протушкуємо ще 7 хвилин.
А тим часом натираємо сир. Намагаємось тонко нарізати кабачки слайсами.
Викладаємо у форму для випікання. Шар із трохи солоних кабачків, далі шар м'яса, шар сиру, шар кабачків. Далі кабачки, м'ясо та знову сир.
Відправляємо в духовці, при 180 °С на 45 хвилин і все готове до подачі.
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