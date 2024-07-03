Як приготувати кабачкову лазанню — простий покроковий рецепт

Кабачкова лазіння. Фото: Freepik

Простий рецепт кабачкової лазаньї. Готується дуже просто, але ця страва вас точно здивує своїм смаком та оригінальністю.

Рецепт обулікували Instagram на сторінці diali_cooking.

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Вам знадобиться:

2 цибулини (200-250 г);

15-20 г рослинної олії;

400г помідорів (або помідора у власному соку);

сіль, перець, копчена паприка;

220 г сиру (краще моцарелла + твердий сир);

500-600г фаршу (курячого або телячого);

3 зубчики часнику;

750 г кабачка.

Спосіб приготування

Нарізаємо цибулю і часник, обсмажуємо на олії 3 хвилини. Додаємо фарш, спеції, сіль, перець, копчену паприку. Перемішуємо та смажимо 7 хвилин.

Приготування фаршу. Фото: Instagram diali_cooking

Додаємо або томати у своєму соку, або перемелені в пюре соковиті помідори. Все вимішуємо та протушкуємо ще 7 хвилин.

Смажена цибуля. Фото: Instagram diali_cooking

А тим часом натираємо сир. Намагаємось тонко нарізати кабачки слайсами.

Нарізані кабачки. Фото: Instagram diali_cooking

Викладаємо у форму для випікання. Шар із трохи солоних кабачків, далі шар м'яса, шар сиру, шар кабачків. Далі кабачки, м'ясо та знову сир.

Томатний соус. Фото: Instagram diali_cooking

Відправляємо в духовці, при 180 °С на 45 хвилин і все готове до подачі.

Кабачкова лазіння. Фото: Instagram diali_cooking

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