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Рецепт неймовірно смачної кабачкової лазаньї

3 липня 2024 08:30
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Олександр Костюк
Як приготувати кабачкову лазанню — простий покроковий рецепт
Кабачкова лазіння. Фото: Freepik
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Олександр Костюк

Простий рецепт кабачкової лазаньї. Готується дуже просто, але ця страва вас точно здивує своїм смаком та оригінальністю.

Рецепт обулікували Instagram на сторінці diali_cooking.

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Вам знадобиться:

  • 2 цибулини (200-250 г);
  • 15-20 г рослинної олії;
  • 400г помідорів (або помідора у власному соку);
  • сіль, перець, копчена паприка;
  • 220 г сиру (краще моцарелла + твердий сир);
  • 500-600г фаршу (курячого або телячого);
  • 3 зубчики часнику;
  • 750 г кабачка.

Спосіб приготування

Нарізаємо цибулю і часник, обсмажуємо на олії 3 хвилини. Додаємо фарш, спеції, сіль, перець, копчену паприку. Перемішуємо та смажимо 7 хвилин.

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Приготування фаршу. Фото: Instagram diali_cooking

Додаємо або томати у своєму соку, або перемелені в пюре соковиті помідори. Все вимішуємо та протушкуємо ще 7 хвилин.

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Смажена цибуля. Фото: Instagram diali_cooking

А тим часом натираємо сир. Намагаємось тонко нарізати кабачки слайсами.

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Нарізані кабачки. Фото: Instagram diali_cooking

Викладаємо у форму для випікання. Шар із трохи солоних кабачків, далі шар м'яса, шар сиру, шар кабачків. Далі кабачки, м'ясо та знову сир.

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Томатний соус. Фото: Instagram diali_cooking

Відправляємо в духовці, при 180 °С на 45 хвилин і все готове до подачі.

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Кабачкова лазіння. Фото: Instagram diali_cooking

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

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