Як приготувати кабачкову лазанью — простий покроковий рецепт

Кабачковая лазанья. Фото: Freepik

Простой рецепт кабачковой лазаньи. Готовится очень просто, но это блюдо вас точно удивит своим вкусом и оригинальностью.

Рецепт обуликовали Instagram на странице diali_cooking.

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Вам понадобится:

2 луковицы (200-250 г);

15-20 г растительного масла;

400г помидоров (или помидора в собственном соке);

соль, перец, копченая паприка;

220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр);

500-600г фарша (куриного или телячьего);

3 зубчика чеснока;

750 г кабачка.

Способ приготовления

Нарезаем лук и чеснок и обжариваем на растительном масле 3 минуты. Добавляем фарш, добавляем специи, соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем и жарим 7 минут.

Приготовление фарша. Фото: Instagram diali_cooking

Добавляем либо томаты в своем соке, либо перемолотые в пюре сочные помидоры. Все вымешиваем и протушим еще 7 минут.

Жареный лук. Фото: Instagram diali_cooking

А тем временем натираем сыр. Стараемся тонко нарезать кабачки дольками.

Нарезанные кабачки. Фото: Instagram diali_cooking

Выкладываем в форму для выпечки. Слой из слегка соленых кабачков, далее слой мяса, слой сыра, слой кабачков. Дальше кабачки, мясо и снова сыр.

Томатный соус. Фото: Instagram diali_cooking

Отправляем в духовке, при 180 °С на 45 минут и готово к подаче.

Кабачковая лазанья. Фото: Instagram diali_cooking

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