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Рецепт невероятно вкусной кабачковой лазаньи

3 июля 2024 08:30
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Александр Костюк
Як приготувати кабачкову лазанью — простий покроковий рецепт
Кабачковая лазанья. Фото: Freepik
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Александр Костюк

Простой рецепт кабачковой лазаньи. Готовится очень просто, но это блюдо вас точно удивит своим вкусом и оригинальностью.

Рецепт обуликовали Instagram на странице diali_cooking.

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Вам понадобится:

  • 2 луковицы (200-250 г);
  • 15-20 г растительного масла;
  • 400г помидоров (или помидора в собственном соке);
  • соль, перец, копченая паприка;
  • 220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр);
  • 500-600г фарша (куриного или телячьего);
  • 3 зубчика чеснока;
  • 750 г кабачка.

Способ приготовления

Нарезаем лук и чеснок и обжариваем на растительном масле 3 минуты. Добавляем фарш, добавляем специи, соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем и жарим 7 минут.

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Приготовление фарша. Фото: Instagram diali_cooking

Добавляем либо томаты в своем соке, либо перемолотые в пюре сочные помидоры. Все вымешиваем и протушим еще 7 минут.

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Жареный лук. Фото: Instagram diali_cooking

А тем временем натираем сыр. Стараемся тонко нарезать кабачки дольками.

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Нарезанные кабачки. Фото: Instagram diali_cooking

Выкладываем в форму для выпечки. Слой из слегка соленых кабачков, далее слой мяса, слой сыра, слой кабачков. Дальше кабачки, мясо и снова сыр.

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Томатный соус. Фото: Instagram diali_cooking

Отправляем в духовке, при 180 °С на 45 минут и готово к подаче.

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Кабачковая лазанья. Фото: Instagram diali_cooking

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

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