Як приготувати кабачкову лазанью — простий покроковий рецепт

Рецепт невероятно вкусной кабачковой лазаньи
Простой рецепт кабачковой лазаньи. Готовится очень просто, но это блюдо вас точно удивит своим вкусом и оригинальностью.
Рецепт обуликовали Instagram на странице diali_cooking.
Вам понадобится:
- 2 луковицы (200-250 г);
- 15-20 г растительного масла;
- 400г помидоров (или помидора в собственном соке);
- соль, перец, копченая паприка;
- 220 г сыра (лучше моцарелла + твердый сыр);
- 500-600г фарша (куриного или телячьего);
- 3 зубчика чеснока;
- 750 г кабачка.
Способ приготовления
Нарезаем лук и чеснок и обжариваем на растительном масле 3 минуты. Добавляем фарш, добавляем специи, соль, перец, копченую паприку. Перемешиваем и жарим 7 минут.
Добавляем либо томаты в своем соке, либо перемолотые в пюре сочные помидоры. Все вымешиваем и протушим еще 7 минут.
А тем временем натираем сыр. Стараемся тонко нарезать кабачки дольками.
Выкладываем в форму для выпечки. Слой из слегка соленых кабачков, далее слой мяса, слой сыра, слой кабачков. Дальше кабачки, мясо и снова сыр.
Отправляем в духовке, при 180 °С на 45 минут и готово к подаче.
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