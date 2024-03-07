Як приготувати сирники в соусі — відео рецепт

Cирники у вершковому соусі. Фото: YouTube @annet_days

Приготуйтеся до справжнього гастрономічного задоволення з цим рецептом ніжних сирників у вершковому соусі. Простий та смачний рецепт стане справжнім відкриттям для любителів домашньої випічки.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Anna Tarnovska.

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Вам знадобиться:

1 яйце C0;

1 ст.л. цукру;

1-2 ст.л. борошна;

ванільний цукор;

дрібка цукру.

Для соуса:

100-150 мл вершків 10-15%;

1 ст.л. цукру;

ванільний цукор.

Спосіб приготування

Сир розім’яти виделкою або перетерти через сито для більш ніжної та кремової текстури.

Приготування сирників. Фото: YouTube @annet_days

Додати сіль, цукор, ванільку, яйце та перемішати.

Текстура тіста. Фото: YouTube @annet_days

Додати борошно та перемішати (кількість борошна впливає на текстуру, тому, якщо ви хочете більш сирні та ніжні, то використовуйте менше борошна).

Сирники на пательні. Фото: YouTube @annet_days

Далі, набрати столовою ложкою сирне тісто, скатати в кульку, обіаляти в борошні та трошки притиснути. Смажити з двох сторін на середній температурі до гарного золотистого кольору з додаванням невеликої кількості олії.

Вершковий соус. Фото: YouTube @annet_days

Далі перекласти готові сирники в іншу сковороду, трошки меншу за діаметром. Посипати цукром та налити вершки.

Готові сирники. Фото: YouTube @annet_days

Підігріти та залишити постояти під закритою кришкою 15 хвилин.

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