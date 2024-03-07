Як приготувати сирники в соусі — відео рецепт

Рецепт ніжних сирників у вершковому соусі
Приготуйтеся до справжнього гастрономічного задоволення з цим рецептом ніжних сирників у вершковому соусі. Простий та смачний рецепт стане справжнім відкриттям для любителів домашньої випічки.
Рецепт опублікувано на YouTube каналі Anna Tarnovska.
Вам знадобиться:
- 1 яйце C0;
- 1 ст.л. цукру;
- 1-2 ст.л. борошна;
- ванільний цукор;
- дрібка цукру.
Для соуса:
- 100-150 мл вершків 10-15%;
- 1 ст.л. цукру;
- ванільний цукор.
Спосіб приготування
Сир розім’яти виделкою або перетерти через сито для більш ніжної та кремової текстури.
Додати сіль, цукор, ванільку, яйце та перемішати.
Додати борошно та перемішати (кількість борошна впливає на текстуру, тому, якщо ви хочете більш сирні та ніжні, то використовуйте менше борошна).
Далі, набрати столовою ложкою сирне тісто, скатати в кульку, обіаляти в борошні та трошки притиснути. Смажити з двох сторін на середній температурі до гарного золотистого кольору з додаванням невеликої кількості олії.
Далі перекласти готові сирники в іншу сковороду, трошки меншу за діаметром. Посипати цукром та налити вершки.
Підігріти та залишити постояти під закритою кришкою 15 хвилин.
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