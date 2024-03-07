Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт ніжних сирників у вершковому соусі arrow

Рецепт ніжних сирників у вершковому соусі

7 березня 2024 08:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати сирники в соусі — відео рецепт
Cирники у вершковому соусі. Фото: YouTube @annet_days
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготуйтеся до справжнього гастрономічного задоволення з цим рецептом ніжних сирників у вершковому соусі. Простий та смачний рецепт стане справжнім відкриттям для любителів домашньої випічки.

Рецепт опублікувано на YouTube каналі Anna Tarnovska

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1 яйце C0;
  • 1 ст.л. цукру;
  • 1-2 ст.л. борошна;
  • ванільний цукор; 
  • дрібка цукру. 

Для соуса:

  • 100-150 мл вершків 10-15%;
  • 1 ст.л. цукру;
  • ванільний цукор. 

Спосіб приготування 

Сир розім’яти виделкою або перетерти через сито для більш ніжної та кремової текстури.

null
Приготування сирників. Фото: YouTube @annet_days

Додати сіль, цукор, ванільку, яйце та перемішати.

null
Текстура тіста. Фото: YouTube @annet_days

Додати борошно та перемішати (кількість борошна впливає на текстуру, тому, якщо ви хочете більш сирні та ніжні, то використовуйте менше борошна).

null
Сирники на пательні. Фото: YouTube @annet_days

Далі, набрати столовою ложкою сирне тісто, скатати в кульку, обіаляти в борошні та трошки притиснути. Смажити з двох сторін на середній температурі до гарного золотистого кольору з додаванням невеликої кількості олії.

null
Вершковий соус. Фото: YouTube @annet_days

Далі перекласти готові сирники в іншу сковороду, трошки меншу за діаметром. Посипати цукром та налити вершки.

null
Готові сирники. Фото: YouTube @annet_days

Підігріти та залишити постояти під закритою кришкою 15 хвилин. 

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.

їжа
лайфхаки
рецепти
кисломолочний сир
ідея для сніданку
сирники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського