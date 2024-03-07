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Рецепт нежных сырников в сливочном соусе

7 марта 2024 08:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить сырники в соусе — видео рецепт
Спички в сливочном соусе. Фото: YouTube @annet_days
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовьтесь к настоящему гастрономическому удовольствию с этим рецептом нежных сырников в сливочном соусе. Простой и вкусный рецепт станет настоящим открытием любителей домашней выпечки.

Рецепт опубликовано на YouTube канале Anna Tarnovska.

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Вам понадобится:

  • 1 яйцо C0;
  • 1 ст.л. сахара;
  • 1-2 ст.л. муки;
  • ванильный сахар;
  • щепотка сахара.

Для соуса:

  • 100-150 мл сливок 10-15%;
  • 1 ст.л. сахара;
  • ванильный сахар.

Способ приготовления

Творог размять вилкой или перетереть через сито для более нежной и кремовой текстуры.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @annet_days

Добавить соль, сахар, ванильку, яйцо и перемешать.

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Текстура теста. Фото: YouTube @annet_days

Добавить муку и перемешать (количество муки влияет на текстуру, поэтому если вы хотите более сырные и нежные, то используйте меньше муки).

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @annet_days

Далее, набрать столовой ложкой творожное тесто, скатать в шарик, обвалять в муке и немного прижать. Жарить с двух сторон на средней температуре до золотистого цвета с добавлением небольшого количества масла.

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Сливочный соус. Фото: YouTube @annet_days

Далее переложить готовые сырники в другую сковороду, чуть меньше диаметром. Посыпать сахаром и налить сливки.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @annet_days

Подогреть и оставить под закрытой крышкой 15 минут.

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