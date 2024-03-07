Как приготовить сырники в соусе — видео рецепт

Рецепт нежных сырников в сливочном соусе
Приготовьтесь к настоящему гастрономическому удовольствию с этим рецептом нежных сырников в сливочном соусе. Простой и вкусный рецепт станет настоящим открытием любителей домашней выпечки.
Рецепт опубликовано на YouTube канале Anna Tarnovska.
Вам понадобится:
- 1 яйцо C0;
- 1 ст.л. сахара;
- 1-2 ст.л. муки;
- ванильный сахар;
- щепотка сахара.
Для соуса:
- 100-150 мл сливок 10-15%;
- 1 ст.л. сахара;
- ванильный сахар.
Способ приготовления
Творог размять вилкой или перетереть через сито для более нежной и кремовой текстуры.
Добавить соль, сахар, ванильку, яйцо и перемешать.
Добавить муку и перемешать (количество муки влияет на текстуру, поэтому если вы хотите более сырные и нежные, то используйте меньше муки).
Далее, набрать столовой ложкой творожное тесто, скатать в шарик, обвалять в муке и немного прижать. Жарить с двух сторон на средней температуре до золотистого цвета с добавлением небольшого количества масла.
Далее переложить готовые сырники в другую сковороду, чуть меньше диаметром. Посыпать сахаром и налить сливки.
Подогреть и оставить под закрытой крышкой 15 минут.
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