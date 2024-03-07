Как приготовить сырники в соусе — видео рецепт

Спички в сливочном соусе. Фото: YouTube @annet_days

Приготовьтесь к настоящему гастрономическому удовольствию с этим рецептом нежных сырников в сливочном соусе. Простой и вкусный рецепт станет настоящим открытием любителей домашней выпечки.

Рецепт опубликовано на YouTube канале Anna Tarnovska.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 яйцо C0;

1 ст.л. сахара;

1-2 ст.л. муки;

ванильный сахар;

щепотка сахара.

Для соуса:

100-150 мл сливок 10-15%;

1 ст.л. сахара;

ванильный сахар.

Способ приготовления

Творог размять вилкой или перетереть через сито для более нежной и кремовой текстуры.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @annet_days

Добавить соль, сахар, ванильку, яйцо и перемешать.

Текстура теста. Фото: YouTube @annet_days

Добавить муку и перемешать (количество муки влияет на текстуру, поэтому если вы хотите более сырные и нежные, то используйте меньше муки).

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @annet_days

Далее, набрать столовой ложкой творожное тесто, скатать в шарик, обвалять в муке и немного прижать. Жарить с двух сторон на средней температуре до золотистого цвета с добавлением небольшого количества масла.

Сливочный соус. Фото: YouTube @annet_days

Далее переложить готовые сырники в другую сковороду, чуть меньше диаметром. Посыпать сахаром и налить сливки.

Готовые сырники. Фото: YouTube @annet_days

Подогреть и оставить под закрытой крышкой 15 минут.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.