Ніжне куряче філе на пательні — ідеальний рецепт до будь-якого гарніру

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хочете приготувати соковите та ніжне куряче філе? Цей простий рецепт на пательні з вершково-овочевим соусом чудово поєднується з будь-яким гарніром та гарантовано стане улюбленим у вашій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 200 г;

помідори чері — 4-6 шт.;

шпинат — невеликий пучок;

вершкове масло — для смаження;

часник — 2-3 зубчики;

вершки — 150 мл;

сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Зробити на філе квадратні надрізи, не прорізаючи до кінця. Натерти м’ясо сіллю та сумішшю перців або іншими улюбленими спеціями.

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розігріти олію на пательні, обсмажити філе на малому вогні до легкого зарум’янення з одного боку.

Смажене куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перевернути м’ясо та продовжити смажити до готовності. Дістати куряче філе, залишити поки що у стороні.

Овочі та вершки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для приготування соусу помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Розігріти вершкове масло на пательні, викласти помідори та обсмажити до м’якості. Додати подрібнений шпинат, готувати 2-3 хвилини. Додати розчавлений часник, перемішати та влити вершки.

Курка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти у соус обсмажене куряче філе, добре його "скупати". Накрити кришкою, тушкувати на слабкому вогні ще 5-7 хвилин.



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