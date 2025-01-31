Ніжне куряче філе на пательні — ідеальний рецепт до будь-якого гарніру

Рецепт ніжного курячого філе на пательні до будь якого гарніру
Хочете приготувати соковите та ніжне куряче філе? Цей простий рецепт на пательні з вершково-овочевим соусом чудово поєднується з будь-яким гарніром та гарантовано стане улюбленим у вашій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 200 г;
- помідори чері — 4-6 шт.;
- шпинат — невеликий пучок;
- вершкове масло — для смаження;
- часник — 2-3 зубчики;
- вершки — 150 мл;
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Зробити на філе квадратні надрізи, не прорізаючи до кінця. Натерти м’ясо сіллю та сумішшю перців або іншими улюбленими спеціями.
Розігріти олію на пательні, обсмажити філе на малому вогні до легкого зарум’янення з одного боку.
Перевернути м’ясо та продовжити смажити до готовності. Дістати куряче філе, залишити поки що у стороні.
Для приготування соусу помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Розігріти вершкове масло на пательні, викласти помідори та обсмажити до м’якості. Додати подрібнений шпинат, готувати 2-3 хвилини. Додати розчавлений часник, перемішати та влити вершки.
Викласти у соус обсмажене куряче філе, добре його "скупати". Накрити кришкою, тушкувати на слабкому вогні ще 5-7 хвилин.
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