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Рецепт ніжного курячого філе на пательні до будь якого гарніру

31 січня 2025 05:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ніжне куряче філе на пательні — ідеальний рецепт до будь-якого гарніру
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приготувати соковите та ніжне куряче філе? Цей простий рецепт на пательні з вершково-овочевим соусом чудово поєднується з будь-яким гарніром та гарантовано стане улюбленим у вашій родині. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 200 г;
  • помідори чері — 4-6 шт.;
  • шпинат — невеликий пучок;
  • вершкове масло — для смаження;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • вершки — 150 мл;
  • сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Зробити на філе квадратні надрізи, не прорізаючи до кінця. Натерти м’ясо сіллю та сумішшю перців або іншими улюбленими спеціями.

як смачно приготувати курку
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розігріти олію на пательні, обсмажити філе на малому вогні до легкого зарум’янення з одного боку.

як смачно приготувати куряче філе
Смажене куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перевернути м’ясо та продовжити смажити до готовності. Дістати куряче філе, залишити поки що у стороні.

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Овочі та вершки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для приготування соусу помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Розігріти вершкове масло на пательні, викласти помідори та обсмажити до м’якості. Додати подрібнений шпинат, готувати 2-3 хвилини. Додати розчавлений часник, перемішати та влити вершки.

як смачно приготувати куряче філе в соусі
Курка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти у соус обсмажене куряче філе, добре його "скупати". Накрити кришкою, тушкувати на слабкому вогні ще 5-7 хвилин.

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