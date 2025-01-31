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Рецепт нежного куриного филе на сковороде к любому гарниру

31 января 2025 05:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Нежное куриное филе на сковороде — идеальный рецепт к любому гарниру
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить сочное и нежное куриное филе? Этот простой рецепт на сковороде со сливочно-овощным соусом прекрасно сочетается с любым гарниром и гарантированно станет любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 200 г;
  • помидоры черри — 4-6 шт.
  • шпинат — небольшой пучок;
  • сливочное масло — для жарки;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • сливки — 150 мл;
  • соль, специи — по вкусу;

Способ приготовления

Сделать на филе квадратные надрезы, не прорезая до конца. Натереть мясо солью и смесью перцев или другими любимыми специями.

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Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Разогреть масло на сковороде, обжарить филе на малом огне до легкого зарумянивания с одной стороны.

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Жаренное куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перевернуть мясо и продолжить жарить до готовности. Достать куриное филе, оставить пока в стороне.

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Овощи и сливки. Скриншот YouTube @panfartuh

Для приготовления соуса помидоры черри разрезать пополам или на четвертинки. Разогреть сливочное масло на сковороде, выложить помидоры и обжарить до мягкости. Добавить измельченный шпинат, готовить 2-3 минуты. Добавить раздавленный чеснок, перемешать и влить сливки.

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Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить в соус обжаренное куриное филе, хорошо его "искупать". Накрыть крышкой, тушить на слабом огне еще 5-7 минут.

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