Нежное куриное филе на сковороде — идеальный рецепт к любому гарниру

Рецепт нежного куриного филе на сковороде к любому гарниру
Хотите приготовить сочное и нежное куриное филе? Этот простой рецепт на сковороде со сливочно-овощным соусом прекрасно сочетается с любым гарниром и гарантированно станет любимым в вашей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 200 г;
- помидоры черри — 4-6 шт.
- шпинат — небольшой пучок;
- сливочное масло — для жарки;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сливки — 150 мл;
- соль, специи — по вкусу;
Способ приготовления
Сделать на филе квадратные надрезы, не прорезая до конца. Натереть мясо солью и смесью перцев или другими любимыми специями.
Разогреть масло на сковороде, обжарить филе на малом огне до легкого зарумянивания с одной стороны.
Перевернуть мясо и продолжить жарить до готовности. Достать куриное филе, оставить пока в стороне.
Для приготовления соуса помидоры черри разрезать пополам или на четвертинки. Разогреть сливочное масло на сковороде, выложить помидоры и обжарить до мягкости. Добавить измельченный шпинат, готовить 2-3 минуты. Добавить раздавленный чеснок, перемешать и влить сливки.
Выложить в соус обжаренное куриное филе, хорошо его "искупать". Накрыть крышкой, тушить на слабом огне еще 5-7 минут.
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