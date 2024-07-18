Торт “пломбир” без випікання — покроковий рецепт приготування

Торта "пломбир". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно ніжний та смачний десерт без випікання, який нікого не залишить байдужим — торт "Пломбір". Готується він дуже легко. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

300 г борошна (10 ст. л. з гіркою);

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);

180 г вершкового масла (жирністю 82%);

Для ванільного крема:

500 мл молока;

150 г яєць (3 шт.);

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);

25 г борошна (1 ст. л. без гірки);

25 г кукурудзяного крохмалю (2,5 ч. л.);

ванільний цукор або 1\2 стручка ванілі;

100 г вершкового масла (жирністю 82%);

14 г желатину (1 ст. л.);

70 мл води (до желатину) (5 ст. л.);

300 мл вершків (жирністю 30-35%).

Спосіб приготування

Перед тим, як використовувати масло, кладемо його на 15-20 хвилин в морозильну камеру. Змішуємо борошно з цукром. Беремо терку, підморожене вершкове масло обвалюємо в борошні та натираємо на дрібній терці.

Вершкове масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Маємо отримати крихту. Її потрібно розділити на три частини. Одну частину лишаємо на столі, дві інші - прибираємо в холодильник, для того, щоб масло не тануло. Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо. Періодично крихту потрібно перемішувати. Перемішуємо кожні 20-30 секунд. Великі грудочки розбиваємо. Крихта готова. Знімаємо з плити. Так само приготуємо другу та третю частину крихти.

Крихта для торту. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо крем "Пломбір". Замочуємо желатин в прохолодній воді. Перемішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Виливаємо молоко в сотейник, ставимо на плиту та прогріваємо до паріння. За допомогою вінчика змішуємо яйця з цукром. Додаємо кукурудзяний крохмаль та борошно. Знову перемішуємо до однорідної консистенції.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо ванільний цукор або ванільну ікру, яка знаходиться в стручку ванілі. Перемішуємо. Вливаємо в яєчну масу 1/3 гарячого молока та активно перемішуємо. Повертаємо все в сотейник, ставимо на плиту та постійно перемішуючи вінчиком заварюємо крем. Даємо прокипіти 20-30 секунд, щоб крохмаль з борошном заварилися.

Приготування крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Знімаємо сотейник з плити, додаємо желатинову масу. Перемішуємо. Додаємо холодне вершкове масло, знову перемішуємо. Переливаємо масу в іншу ємність, щоб вона швидше охолола. Накриваємо плівкою в контакт так, щоб не утворювався конденсат. Прибираємо нашу основу в холодильник на 2 години. Дістаємо основу для крему, знімаємо харчову плівку.

Приготування крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Активно перемішуємо основу вінчиком до однорідності. Якщо крем стояв в холодильнику більше двох годин, то перемішати його вінчиком буде складно. Потрібно скористатися занурювальним блендером. Збиваємо вершки до мʼяких піків. Додаємо до основи та делікатно перемішуємо. Крем готовий.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збираємо торт "Пломбір". Беремо презентаційну тарілку, розʼємну форму діаметром 22 см, але без дна, лише борт. На один шар нам потрібно: 100 г крихти та 250 г крему. Викладаємо шар крихти, розрівнюємо за допомогою столової ложки. Зверху шар крему. Викладаємо ложкою крем, потім обережно розрівнюємо за допомогою ложки. Знову шар крихти, крему, крихти, крему та останній шар крихти. В нас лишилась невелика кількість крему, його можна використати для декору.

Приготування торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладаємо крем в кондитерський мішок з начинкою "закрита зірка" діаметром 8 мм. Відсаджуємо крем. Ставимо торт в холодильник на 5 годин. Дістаємо торт, обережно знімаємо форму.

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