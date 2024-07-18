Торт “пломбир” без випікання — покроковий рецепт приготування

Рецепт ніжного торта "пломбир" без випікання — простий та смачний рецепт
Сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно ніжний та смачний десерт без випікання, який нікого не залишить байдужим — торт "Пломбір". Готується він дуже легко. Обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 300 г борошна (10 ст. л. з гіркою);
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
- 180 г вершкового масла (жирністю 82%);
Для ванільного крема:
- 500 мл молока;
- 150 г яєць (3 шт.);
- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою);
- 25 г борошна (1 ст. л. без гірки);
- 25 г кукурудзяного крохмалю (2,5 ч. л.);
- ванільний цукор або 1\2 стручка ванілі;
- 100 г вершкового масла (жирністю 82%);
- 14 г желатину (1 ст. л.);
- 70 мл води (до желатину) (5 ст. л.);
- 300 мл вершків (жирністю 30-35%).
Спосіб приготування
Перед тим, як використовувати масло, кладемо його на 15-20 хвилин в морозильну камеру. Змішуємо борошно з цукром. Беремо терку, підморожене вершкове масло обвалюємо в борошні та натираємо на дрібній терці.
Маємо отримати крихту. Її потрібно розділити на три частини. Одну частину лишаємо на столі, дві інші - прибираємо в холодильник, для того, щоб масло не тануло. Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо. Періодично крихту потрібно перемішувати. Перемішуємо кожні 20-30 секунд. Великі грудочки розбиваємо. Крихта готова. Знімаємо з плити. Так само приготуємо другу та третю частину крихти.
Приготуємо крем "Пломбір". Замочуємо желатин в прохолодній воді. Перемішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Виливаємо молоко в сотейник, ставимо на плиту та прогріваємо до паріння. За допомогою вінчика змішуємо яйця з цукром. Додаємо кукурудзяний крохмаль та борошно. Знову перемішуємо до однорідної консистенції.
Додаємо ванільний цукор або ванільну ікру, яка знаходиться в стручку ванілі. Перемішуємо. Вливаємо в яєчну масу 1/3 гарячого молока та активно перемішуємо. Повертаємо все в сотейник, ставимо на плиту та постійно перемішуючи вінчиком заварюємо крем. Даємо прокипіти 20-30 секунд, щоб крохмаль з борошном заварилися.
Знімаємо сотейник з плити, додаємо желатинову масу. Перемішуємо. Додаємо холодне вершкове масло, знову перемішуємо. Переливаємо масу в іншу ємність, щоб вона швидше охолола. Накриваємо плівкою в контакт так, щоб не утворювався конденсат. Прибираємо нашу основу в холодильник на 2 години. Дістаємо основу для крему, знімаємо харчову плівку.
Активно перемішуємо основу вінчиком до однорідності. Якщо крем стояв в холодильнику більше двох годин, то перемішати його вінчиком буде складно. Потрібно скористатися занурювальним блендером. Збиваємо вершки до мʼяких піків. Додаємо до основи та делікатно перемішуємо. Крем готовий.
Збираємо торт "Пломбір". Беремо презентаційну тарілку, розʼємну форму діаметром 22 см, але без дна, лише борт. На один шар нам потрібно: 100 г крихти та 250 г крему. Викладаємо шар крихти, розрівнюємо за допомогою столової ложки. Зверху шар крему. Викладаємо ложкою крем, потім обережно розрівнюємо за допомогою ложки. Знову шар крихти, крему, крихти, крему та останній шар крихти. В нас лишилась невелика кількість крему, його можна використати для декору.
Перекладаємо крем в кондитерський мішок з начинкою "закрита зірка" діаметром 8 мм. Відсаджуємо крем. Ставимо торт в холодильник на 5 годин. Дістаємо торт, обережно знімаємо форму.
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