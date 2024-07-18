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Рецепт нежного торта "пломбир" без выпечки — простой и вкусный рецепт

18 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт "пломбир" без выпечки – пошаговый рецепт приготовления
Торт "пломбир". Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сегодня мы с вами приготовим нежнейший и вкуснейший десерт без выпечки, который никого не оставит равнодушным — торт "Пломбир". Готовится он очень просто. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 300 г муки (10 ст. л. с горкой);
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
  • 180 г сливочного масла (жирностью 82%);

Для ванильного крема:

  • 500 мл молока;
  • 150 г яиц (3 шт.);
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
  • 25 г муки (1 ст. л. без горки);
  • 25 г кукурузного крахмала (2,5 ч. л.);
  • ванильный сахар или 1\2 стручка ванили;
  • 100 г сливочного масла (жирностью 82%);
  • 14 г желатина (1 ст. л.);
  • 70 мл воды (до желатина) (5 ст. л.);
  • 300 мл сливок (жирностью 30-35%).

Способ приготовления

Перед тем как использовать масло, кладем его на 15-20 минут в морозильную камеру. Смешиваем муку с сахаром. Берем терку, подмороженное сливочное масло обваливаем в муке и натираем на мелкой терке.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Должны получить кроху. Ее нужно разделить на три части. Одну часть оставляем на столе, две другие – убираем в холодильник, для того чтобы масло не таяло. Высыпаем крошку на сухую сковороду и обжариваем. Периодически крошку нужно перемешивать. Перемешиваем каждые 20-30 секунд. Большие комочки разбиваем. Крошка готова. Снимаем с плиты. Также приготовим вторую и третью часть крошки.

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Крошка для торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим крем "Пломбир". Замачиваем желатин в холодной воде. Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут. Выливаем молоко в сотейник, ставим на плиту и прогреваем до парения. С помощью венчика смешиваем яйца с сахаром. Добавляем кукурузный крахмал и муку. Снова перемешиваем до однородной консистенции.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем ванильный сахар или ванильную икру, которая находится в стручке ванили. Перемешиваем. Вливаем в яичную массу 1/3 горячего молока и активно перемешиваем. Возвращаем все в сотейник, ставим на плиту и постоянно перемешивая венчиком завариваем крем. Даем прокипеть 20-30 секунд, чтобы крахмал с мукой заварился.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Снимаем сотейник с плиты, добавляем желатиновую массу. Перемешиваем. Добавляем холодное сливочное масло, снова перемешиваем. Переливаем массу в другую емкость, чтобы она быстрее охладилась. Накрываем пленкой в контакт так, чтобы не образовывался конденсат. Убираем наше основание в холодильник на 2 часа. Достаем основу для крема, снимаем пищевую пленку.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Активно перемешиваем основание венчиком до однородности. Если крем стоял в холодильнике больше двух часов, то перемешать его венчиком будет сложно. Нужно воспользоваться погружным блендером. Взбиваем сливки до мягких пиков. Добавляем в основание и деликатно перемешиваем. Крем готов.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Собираем торт "Пломбир". Берем презентационную тарелку, разъемную форму диаметром 22 см, но без дна только борт. На один слой нам нужно: 100 г крошки и 250 г крема. Выкладываем слой крошки, разравниваем с помощью столовой ложки. Сверху слой крема. Выкладываем ложкой крем, затем осторожно разравниваем с помощью ложки. Снова слой крошки, крема, крошки, крема и последний слой крошки. У нас осталось небольшое количество крема, его можно использовать для декора.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перекладываем крем в кондитерский мешок с начинкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм. Отсаживаем крем. Ставим торт в холодильник на 5 часов. Достаем торт, осторожно снимаем форму.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.

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