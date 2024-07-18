Торт "пломбир" без выпечки – пошаговый рецепт приготовления

Рецепт нежного торта "пломбир" без выпечки — простой и вкусный рецепт
Сегодня мы с вами приготовим нежнейший и вкуснейший десерт без выпечки, который никого не оставит равнодушным — торт "Пломбир". Готовится он очень просто. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 300 г муки (10 ст. л. с горкой);
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
- 180 г сливочного масла (жирностью 82%);
Для ванильного крема:
- 500 мл молока;
- 150 г яиц (3 шт.);
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой);
- 25 г муки (1 ст. л. без горки);
- 25 г кукурузного крахмала (2,5 ч. л.);
- ванильный сахар или 1\2 стручка ванили;
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%);
- 14 г желатина (1 ст. л.);
- 70 мл воды (до желатина) (5 ст. л.);
- 300 мл сливок (жирностью 30-35%).
Способ приготовления
Перед тем как использовать масло, кладем его на 15-20 минут в морозильную камеру. Смешиваем муку с сахаром. Берем терку, подмороженное сливочное масло обваливаем в муке и натираем на мелкой терке.
Должны получить кроху. Ее нужно разделить на три части. Одну часть оставляем на столе, две другие – убираем в холодильник, для того чтобы масло не таяло. Высыпаем крошку на сухую сковороду и обжариваем. Периодически крошку нужно перемешивать. Перемешиваем каждые 20-30 секунд. Большие комочки разбиваем. Крошка готова. Снимаем с плиты. Также приготовим вторую и третью часть крошки.
Приготовим крем "Пломбир". Замачиваем желатин в холодной воде. Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут. Выливаем молоко в сотейник, ставим на плиту и прогреваем до парения. С помощью венчика смешиваем яйца с сахаром. Добавляем кукурузный крахмал и муку. Снова перемешиваем до однородной консистенции.
Добавляем ванильный сахар или ванильную икру, которая находится в стручке ванили. Перемешиваем. Вливаем в яичную массу 1/3 горячего молока и активно перемешиваем. Возвращаем все в сотейник, ставим на плиту и постоянно перемешивая венчиком завариваем крем. Даем прокипеть 20-30 секунд, чтобы крахмал с мукой заварился.
Снимаем сотейник с плиты, добавляем желатиновую массу. Перемешиваем. Добавляем холодное сливочное масло, снова перемешиваем. Переливаем массу в другую емкость, чтобы она быстрее охладилась. Накрываем пленкой в контакт так, чтобы не образовывался конденсат. Убираем наше основание в холодильник на 2 часа. Достаем основу для крема, снимаем пищевую пленку.
Активно перемешиваем основание венчиком до однородности. Если крем стоял в холодильнике больше двух часов, то перемешать его венчиком будет сложно. Нужно воспользоваться погружным блендером. Взбиваем сливки до мягких пиков. Добавляем в основание и деликатно перемешиваем. Крем готов.
Собираем торт "Пломбир". Берем презентационную тарелку, разъемную форму диаметром 22 см, но без дна только борт. На один слой нам нужно: 100 г крошки и 250 г крема. Выкладываем слой крошки, разравниваем с помощью столовой ложки. Сверху слой крема. Выкладываем ложкой крем, затем осторожно разравниваем с помощью ложки. Снова слой крошки, крема, крошки, крема и последний слой крошки. У нас осталось небольшое количество крема, его можно использовать для декора.
Перекладываем крем в кондитерский мешок с начинкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм. Отсаживаем крем. Ставим торт в холодильник на 5 часов. Достаем торт, осторожно снимаем форму.
Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.
Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.
Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.
Читайте Новини.LIVE!