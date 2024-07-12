Смажені кабачки з часником на зиму — покроковий рецепт приготування

Смажені кабачки з часником. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Дуже смачна заготівля на зиму, яка стане в нагоді, коли знадобиться закуска. Смажені кабачки з часником— ідеальне поєднання, зимою точно хочеться посмакувати такою стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

1,5 кг кабачків;

головка часнику (75 г);

пучок петрушки (50 г);

неповна столова ложка солі (25 г);

олія для смаження;

1,5 чайної ложки оцту 9% у кожну банку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити часник, зелень та додати сіль.

Часник та зелень. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Далі потрібно насмажити кабачки на пательні.

Смажені кабачки. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Кабачки складаємо в банки, робимо прошарок з часнику та зелені.

Смажені кабачки та зелень. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Стерилізуємо 15 хвилин. Закатуємо кришки і перевертаємо вверх дном.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

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