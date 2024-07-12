Смажені кабачки з часником на зиму — покроковий рецепт приготування

Рецепт обсмажених кабачків з часником і зеленню на зиму
Дуже смачна заготівля на зиму, яка стане в нагоді, коли знадобиться закуска. Смажені кабачки з часником— ідеальне поєднання, зимою точно хочеться посмакувати такою стравою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- 1,5 кг кабачків;
- головка часнику (75 г);
- пучок петрушки (50 г);
- неповна столова ложка солі (25 г);
- олія для смаження;
- 1,5 чайної ложки оцту 9% у кожну банку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити часник, зелень та додати сіль.
Далі потрібно насмажити кабачки на пательні.
Кабачки складаємо в банки, робимо прошарок з часнику та зелені.
Стерилізуємо 15 хвилин. Закатуємо кришки і перевертаємо вверх дном.
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