Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт обсмажених кабачків з часником і зеленню на зиму arrow

Рецепт обсмажених кабачків з часником і зеленню на зиму

12 липня 2024 08:30
Яніна Томенко - Редактор
Яніна Томенко
Редактор
Смажені кабачки з часником на зиму — покроковий рецепт приготування
Смажені кабачки з часником. Фото: YouTube @МоєПодвіря
Яніна Томенко - Редактор
Яніна Томенко
Редактор

Дуже смачна заготівля на зиму, яка стане в нагоді, коли знадобиться закуска. Смажені кабачки з часником— ідеальне поєднання, зимою точно хочеться посмакувати такою стравою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1,5 кг кабачків;
  • головка часнику (75 г);
  • пучок петрушки (50 г);
  • неповна столова ложка солі (25 г);
  • олія для смаження;
  • 1,5 чайної ложки оцту 9% у кожну банку.  

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити часник, зелень та додати сіль. 

кабачки на зиму рецепт
Часник та зелень. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Далі потрібно насмажити кабачки на пательні. 

смажені кабачки на зиму рецепт
Смажені кабачки. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Кабачки складаємо в банки, робимо прошарок з часнику та зелені. 

смажені кабачки з часником на зиму рецепт
Смажені кабачки та зелень. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Стерилізуємо 15 хвилин. Закатуємо кришки і перевертаємо вверх дном.

смачні смажені кабачки на зиму рецепт
Стерилізація банок. Фото: YouTube @МоєПодвіря

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагетті з кабачка, який ідеально підходить для тих, хто худне.

консервація рецепти заготівля на зиму кабачки на зиму кабачки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня