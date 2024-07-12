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Рецепт обжаренных кабачков с чесноком и зеленью на зиму

12 июля 2024 08:30
Янина Томенко - Редактор
Янина Томенко
Редактор
Жареные кабачки с чесноком на зиму – пошаговый рецепт приготовления
Жареные кабачки с чесноком. Фото: YouTube @МоеПодворье
Янина Томенко - Редактор
Янина Томенко
Редактор

Очень вкусная заготовка на зиму, которая пригодится, когда понадобится закуска. Жареные кабачки с чесноком — идеальное сочетание, зимой точно захочется насладиться таким блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моє Подвір'я.

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Вам понадобится:

  • 1,5 кг кабачков;
  • головка чеснока (75 г);
  • пучок петрушки (50 г);
  • неполная столовая ложка соли (25 г);
  • масло для жарки;
  • 1,5 чайной ложки уксуса 9% в каждой банке.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить чеснок, зелень и добавить соль.

кабачки на зиму рецепт
Чеснок и зелень. Фото: YouTube @МоеПодворье

Далее нужно нажарить кабачки на сковороде.

жареные кабачки на зиму рецепт
Жареные кабачки. Фото: YouTube @МоеПодворье

Кабачки складываем в банки, делаем прослойку из чеснока и зелени.

жареные кабачки с чесноком на зиму рецепт
Жареные кабачки и зелень. Фото: YouTube @МоеПодворье

Стерилизуем 15 минут. Закатываем крышки и переворачиваем вверх дном.

вкусные жареные кабачки на зиму рецепт
Стерилизация банок. Фото: YouTube @МоеПодворье

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для худеющих.

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