Жареные кабачки с чесноком на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Жареные кабачки с чесноком. Фото: YouTube @МоеПодворье

Очень вкусная заготовка на зиму, которая пригодится, когда понадобится закуска. Жареные кабачки с чесноком — идеальное сочетание, зимой точно захочется насладиться таким блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моє Подвір'я.

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Вам понадобится:

1,5 кг кабачков;

головка чеснока (75 г);

пучок петрушки (50 г);

неполная столовая ложка соли (25 г);

масло для жарки;

1,5 чайной ложки уксуса 9% в каждой банке.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить чеснок, зелень и добавить соль.

Чеснок и зелень. Фото: YouTube @МоеПодворье

Далее нужно нажарить кабачки на сковороде.

Жареные кабачки. Фото: YouTube @МоеПодворье

Кабачки складываем в банки, делаем прослойку из чеснока и зелени.

Жареные кабачки и зелень. Фото: YouTube @МоеПодворье

Стерилизуем 15 минут. Закатываем крышки и переворачиваем вверх дном.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @МоеПодворье

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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