Жареные кабачки с чесноком на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Рецепт обжаренных кабачков с чесноком и зеленью на зиму
Очень вкусная заготовка на зиму, которая пригодится, когда понадобится закуска. Жареные кабачки с чесноком — идеальное сочетание, зимой точно захочется насладиться таким блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Моє Подвір'я.
Вам понадобится:
- 1,5 кг кабачков;
- головка чеснока (75 г);
- пучок петрушки (50 г);
- неполная столовая ложка соли (25 г);
- масло для жарки;
- 1,5 чайной ложки уксуса 9% в каждой банке.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить чеснок, зелень и добавить соль.
Далее нужно нажарить кабачки на сковороде.
Кабачки складываем в банки, делаем прослойку из чеснока и зелени.
Стерилизуем 15 минут. Закатываем крышки и переворачиваем вверх дном.
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