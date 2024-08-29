Омлет зі шпинатом на сніданок — покроковий рецепт

Рецепт омлета зі шпинатом — як швидко приготувати простий та корисний сніданок
Омлет зі шпинатом — це ідеальний вибір для тих, хто цінує швидкі та корисні сніданки. Простий у приготуванні, він не лише насичує, але й наповнює організм необхідними вітамінами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- шпинат;
- яйця 3 шт.;
- вершкове масло 7-10 г;
- сіль;
- твердий сир 10 г.
Спосіб приготування
Залийте шпинат окропом і залиште на 7-10 хвилин. Посоліть і збийте яйця.
За допомогою блендера збийте шпинат до кашоподібного стану. Потім змішайте шпинат із яйцями.
На сковорідку додайте шматок масла, а коли воно розтане, вилийте омлетну суміш. Коли омлет трохи схопиться, підніміть його з країв, як показано на фото.
Повторюйте цей процес, поки омлет не буде повністю готовий. За бажанням можна додати трохи твердого сиру і згорнути омлет, як млинець.
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