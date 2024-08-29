Омлет зі шпинатом на сніданок — покроковий рецепт

Омлет зі шпинатом. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Омлет зі шпинатом — це ідеальний вибір для тих, хто цінує швидкі та корисні сніданки. Простий у приготуванні, він не лише насичує, але й наповнює організм необхідними вітамінами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

шпинат;

яйця 3 шт.;

вершкове масло 7-10 г;

сіль;

твердий сир 10 г.

Спосіб приготування

Залийте шпинат окропом і залиште на 7-10 хвилин. Посоліть і збийте яйця.

Шпинат у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

За допомогою блендера збийте шпинат до кашоподібного стану. Потім змішайте шпинат із яйцями.

Яйця та шпигат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

На сковорідку додайте шматок масла, а коли воно розтане, вилийте омлетну суміш. Коли омлет трохи схопиться, підніміть його з країв, як показано на фото.

Омлет зі шпинатом. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Повторюйте цей процес, поки омлет не буде повністю готовий. За бажанням можна додати трохи твердого сиру і згорнути омлет, як млинець.

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